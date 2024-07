Maghreb: un élu avertit d’une menace pour les populations

©JVC/RSM77

L’Afrique, berceau d’une biodiversité exceptionnelle, abrite une faune fascinante et variée. Des savanes du Serengeti aux forêts tropicales du Congo, en passant par les déserts du Sahara, le continent regorge d’espèces emblématiques telles que les lions, éléphants et girafes. Cependant, cette richesse naturelle comprend également des créatures moins spectaculaires mais tout aussi importantes pour l’équilibre écologique. Parmi elles, on trouve une multitude d’insectes, de reptiles et d’arthropodes, dont certains peuvent représenter un danger pour l’homme. C’est notamment le cas des scorpions et des serpents venimeux, qui, bien que jouant un rôle crucial dans leurs écosystèmes, soulèvent des inquiétudes croissantes dans certaines régions du Maghreb.

Une menace rampante dans la province de Settat

Au Maroc, la province de Settat fait face à une situation alarmante. Mustapha Kacimi, député du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants, tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation inquiétante des cas de piqûres de scorpions et de morsures de serpents dans la région. La circonscription de Beni Meskine à Bouregrag est particulièrement touchée par ce phénomène, qualifié de « catastrophe » par l’élu. Les habitants vivent dans la crainte constante de ces rencontres potentiellement mortelles, avec une préoccupation accrue pour les plus vulnérables : enfants et personnes âgées.

Cette prolifération d’animaux venimeux n’est pas sans conséquences. Les centres hospitaliers de la région ont enregistré une hausse significative des admissions aux urgences pour des cas de piqûres et morsures. Plus grave encore, des décès ont été rapportés, notamment parmi les plus jeunes victimes. Cette situation met en lumière un défi de santé publique majeur, exacerbé par un manque criant de ressources médicales adaptées.

Un système de santé mis à l’épreuve

Face à cette menace grandissante, le système de santé local se trouve dans une position délicate. Les hôpitaux centraux de Bouregrag et de Settat font face à une pénurie critique de sérums antivenimeux, essentiels pour traiter efficacement les victimes de piqûres de scorpions et de morsures de serpents. Cette carence en traitements spécifiques compromet gravement la capacité des équipes médicales à prendre en charge les patients, augmentant ainsi les risques de complications sévères, voire de décès.

Le député Kacimi, conscient de l’urgence de la situation, a interpellé le ministère de la Santé et de la protection sociale par le biais d’une question écrite. Son appel à l’action est clair : il est impératif de mettre en place une coordination efficace entre les autorités sanitaires et les services compétents de la province pour approvisionner rapidement les centres hospitaliers en sérums antivenimeux. Cette démarche vise non seulement à sauver des vies dans l’immédiat, mais aussi à rassurer une population vivant dans l’angoisse constante d’une nature devenue menaçante.

Vers une cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature

L’enjeu dépasse le cadre purement médical et soulève des questions plus larges sur la gestion de l’environnement et l’aménagement du territoire. La prolifération des scorpions et des serpents dans des zones habitées pourrait être le symptôme d’un déséquilibre écologique plus profond. Il devient donc crucial d’adopter une approche holistique, alliant prévention, éducation et préservation de la biodiversité.

Des campagnes de sensibilisation sur les comportements à adopter en présence d’animaux venimeux, couplées à des initiatives d’aménagement urbain limitant les refuges potentiels pour ces créatures, pourraient contribuer à réduire les incidents. Parallèlement, la formation du personnel médical aux protocoles de prise en charge des envenimations et la constitution de stocks stratégiques de sérums antivenimeux apparaissent comme des mesures incontournables.