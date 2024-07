Maghreb: un géant français cède sa filiale à une société régionale

© Pixabay

Veolia a annoncé avoir finalisé un accord significatif avec le Maroc concernant la cession de sa filiale Lydec. Cette entité, spécialisée dans la gestion de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement dans la région de Casablanca, passera sous le contrôle de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat.

L’accord, conclu en conformité avec les engagements pris par Veolia auprès des autorités marocaines de la concurrence, marque une étape importante dans la relation entre le groupe français et le Maroc. Cette transaction fait suite à l’acquisition de Suez par Veolia en 2022, qui avait intégré Lydec dans son portefeuille d’activités.

Selon Veolia, la clôture financière de cette cession est prévue d’ici la fin de l’année 2024, sous réserve de l’obtention des approbations administratives nécessaires. Le groupe a tenu à rassurer ses investisseurs en précisant que cette opération n’aurait aucun impact sur ses prévisions financières et ses objectifs.

Lydec, opérant dans la région de Casablanca depuis 1997, gère des services essentiels pour environ cinq millions d’habitants et génère un chiffre d’affaires d’environ 700 millions d’euros. Malgré cette cession, Veolia continuera à jouer un rôle clé au Maroc, où il est présent depuis plus d’un siècle grâce à Suez. Le groupe maintiendra notamment ses activités de distribution d’eau et d’électricité à Rabat, Tanger et Tétouan.