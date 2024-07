Maghreb: un méga projet d’interconnexion électrique reliant l’Italie autorisé

Photo unsplash

Le projet Elmed marque une avancée significative dans le domaine de l’interconnexion électrique méditerranéenne. Cette initiative ambitieuse vise à établir une liaison électrique à courant continu haute tension entre la Tunisie et l’Italie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’échange d’énergie entre les deux pays.

Le gouvernement tunisien a récemment donné son feu vert pour la construction et l’exploitation de cette ligne électrique stratégique. S’étendant sur 106 kilomètres en territoire tunisien, le projet comprend un tronçon marin de 100 kilomètres et un segment souterrain de 6 kilomètres. Le point d’atterrissage sera situé dans la zone industrielle de Sidi Jameleddine à Kélibia, tandis qu’une station haute tension sera installée dans la zone industrielle de Mlaaba à Menzel Temime, toutes deux dans le gouvernorat de Nabeul.

Publicité

Le financement du projet bénéficie d’un soutien international conséquent. La Banque internationale de reconstruction et de développement (Bird) a accordé un prêt de 247 millions d’euros à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg). Ce prêt, garanti par l’État tunisien, vise non seulement à financer l’interconnexion électrique avec l’Italie, mais aussi à développer le système des énergies renouvelables dans le cadre du projet Elmed.

La mise en œuvre de ce projet implique une collaboration étroite entre différentes entités. Le ministère de l’Industrie, la Steg et l’entreprise chargée des travaux sont autorisés à accéder aux propriétés non bâties et non clôturées listées au siège du gouvernorat de Nabeul, facilitant ainsi la réalisation des travaux nécessaires.