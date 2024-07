Russie: l’Iran promet de renforcer leurs liens

Masoud Pezeshkian. Photo : Reuters

Téhéran et Moscou entretiennent depuis longtemps des relations étroites, fondées sur des intérêts géopolitiques communs et une opposition partagée à l’influence occidentale dans la région. Cette alliance stratégique, qui s’est renforcée au fil des années, se manifeste dans divers domaines tels que la coopération militaire, les échanges économiques et le soutien diplomatique mutuel sur la scène internationale. L’Iran considère la Russie comme un partenaire crucial pour contrebalancer les pressions occidentales, tandis que Moscou voit en Téhéran un allié important pour étendre son influence au Moyen-Orient.

Le nouveau président iranien Masoud Pezeshkian a récemment réaffirmé l’importance des liens entre l’Iran et la Russie dans un article paru dans le Tehran Times. Il a souligné la valeur de l’alliance stratégique avec Moscou, qualifiant la Russie de « voisin précieux« . Le chef d’État iranien a exprimé sa volonté de continuer à élargir et à renforcer la coopération bilatérale sous son mandat, soulignant ainsi la continuité de la politique étrangère iranienne envers la Russie.

L’engagement de l’Iran à approfondir ses relations avec la Russie s’étend également aux forums multilatéraux. Le président a mis en avant l’importance de la coopération au sein des BRICS, de l’Organisation de coopération de Shanghai et de l’Union économique eurasiatique. Cette approche multilatérale témoigne de la volonté de l’Iran de s’intégrer davantage dans les structures régionales et internationales, avec la Russie comme partenaire clé.

Concernant le conflit en Ukraine, le président iranien a adopté une position nuancée. Tout en exprimant le désir de paix pour les peuples russe et ukrainien, il a indiqué que son gouvernement soutiendrait les initiatives visant à résoudre le conflit. Cette déclaration reflète la volonté de l’Iran de jouer un rôle constructif dans la résolution des crises régionales, tout en maintenant ses liens privilégiés avec Moscou.

Le dirigeant iranien a également abordé d’autres aspects de la politique étrangère de son pays. Il a réaffirmé la position de l’Iran sur les armes nucléaires, soulignant que la doctrine de défense iranienne n’inclut pas ce type d’armement. Cette déclaration s’accompagne d’un appel aux États-Unis à revoir leur politique envers l’Iran, suggérant une ouverture au dialogue sous certaines conditions.

La situation à Gaza occupe également une place importante dans les préoccupations iraniennes. Le président a annoncé son intention d’exhorter les pays arabes voisins à user de leur influence politique pour établir un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Cette initiative souligne la volonté de l’Iran de jouer un rôle actif dans la résolution des conflits régionaux.

Enfin, le président iranien a esquissé sa vision d’une « région forte », basée sur la coopération avec la Turquie, les pays arabes et les organisations régionales. Il a insisté sur le renforcement des relations avec les voisins de l’Iran, dans le but de créer un équilibre régional où aucun pays ne dominerait les autres.