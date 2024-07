Maghreb: un projet d’extension pour cet aéroport international

La modernisation des infrastructures aéroportuaires s’accélère dans la région du Maghreb. Plusieurs pays de cette zone géographique ont engagé des projets ambitieux visant à accroître la capacité d’accueil de leurs aéroports et à améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs. En Tunisie, l’aéroport de Tunis-Carthage prévoit une extension majeure qui augmentera sa capacité à 13 millions de passagers annuels. Ce projet comprend la construction d’un nouveau terminal de 80 000 mètres carrés, équipé des dernières technologies. Dans la même dynamique, le Maroc a récemment annoncé un projet d’envergure pour l’un de ses aéroports stratégiques.

L’aéroport de Rabat-Salé s’apprête à subir une transformation significative. Le projet de modernisation vise à quadrupler sa capacité d’accueil, passant de 1,5 million à 4 millions de passagers d’ici 2040. Cette évolution répond à la croissance du trafic aérien et aux besoins futurs de la capitale marocaine.

Le cœur de ce projet est la construction d’un nouveau terminal d’une superficie de 69 000 mètres carrés. Cette infrastructure moderne comprendra des espaces fonctionnels conçus pour optimiser le parcours des voyageurs. Les passagers bénéficieront d’un hall spacieux, d’une zone dédiée aux formalités d’enregistrement et de contrôle, ainsi que d’espaces pour la livraison des bagages et les contrôles douaniers à l’arrivée.

Pour améliorer le confort et l’efficacité des opérations, le nouveau terminal sera équipé de six passerelles télescopiques facilitant l’embarquement et le débarquement des passagers. Les voyageurs pourront également profiter d’une zone commerciale conçue selon le concept « walk-through », offrant une expérience de shopping fluide, ainsi que des espaces de restauration et de détente.

Les travaux ne se limitent pas au terminal. Le projet inclut l’extension de l’aire de stationnement des avions avec l’ajout de six postes supplémentaires, augmentant ainsi la capacité d’accueil des aéronefs. De nouvelles voies de liaison avec la piste seront également aménagées pour faciliter la circulation au sol.

Pour répondre aux besoins croissants en stationnement, un nouveau parking à deux niveaux sera construit, offrant une capacité de 1300 places. Cette infrastructure permettra d’absorber l’augmentation du nombre de passagers et d’améliorer l’accessibilité de l’aéroport.

Ce projet de modernisation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de Rabat-Salé comme porte d’entrée moderne et efficace vers la capitale marocaine. Il témoigne de l’engagement du Maroc à développer ses infrastructures aéroportuaires pour soutenir la croissance économique et touristique du pays.