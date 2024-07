Maghreb: un youtubeur arrêté pour trafic de cocaïne

© AFP and Licensors

Le fléau de la drogue continue de gangrener les sociétés maghrébines, touchant désormais toutes les couches de la population. Des montagnes du Rif marocain aux côtes méditerranéennes, en passant par les vastes étendues sahariennes, les réseaux de trafiquants tissent leur toile, profitant de la position géographique stratégique de la région. La cocaïne, autrefois considérée comme la drogue des élites, se démocratise dangereusement, alimentant un marché florissant mais destructeur. Les autorités tentent de contenir cette marée blanche qui menace de submerger les structures sociales et économiques déjà fragiles des pays nord-africains.

C’est dans ce contexte alarmant qu’un nouveau coup de filet vient d’être réalisé à Casablanca. Mohamed Moutazzaki, influenceur et youtubeur marocain suivi par des milliers d’abonnés, a été arrêté le 20 juillet pour possession et trafic de cocaïne. Cette affaire met en lumière la façon dont les réseaux sociaux peuvent devenir des vecteurs insidieux de promotion et de banalisation de la consommation de drogues dures.

Publicité

L’influence toxique des réseaux sociaux

L’arrestation de Moutazzaki soulève des questions cruciales sur la responsabilité des influenceurs et l’impact de leur notoriété sur les comportements à risque. Loin de l’image glamour qu’il cultivait en ligne, le youtubeur se retrouve aujourd’hui face à de lourdes accusations. Les enquêteurs ont découvert plus de 20 doses de cocaïne en sa possession lors de son interpellation, ainsi que 10 doses supplémentaires dans une chambre qu’il occupait. Au-delà de la simple consommation personnelle, c’est bien un réseau de distribution qui semble avoir été mis au jour.

L’affaire prend une dimension particulièrement préoccupante quand on considère l’influence que pouvait exercer Moutazzaki sur son jeune public. Les autorités l’accusent non seulement de trafic, mais aussi d’incitation à la consommation de drogues. On peut imaginer le désarroi des parents découvrant que l’idole de leurs enfants pourrait être à l’origine de leur descente dans l’enfer de la toxicomanie. Cette affaire illustre de manière frappante comment les réseaux sociaux peuvent se transformer en une caisse de résonance pour des comportements délétères, amplifiant la propagation des drogues dans la société.

Un défi sécuritaire et sanitaire majeur

L’arrestation du youtubeur s’inscrit dans un effort plus large des autorités marocaines pour endiguer le flot de stupéfiants qui inonde le pays. La police judiciaire de Casablanca, en remontant la piste d’un fournisseur jusqu’à une villa du boulevard Roosevelt, a démontré sa détermination à s’attaquer à tous les maillons de la chaîne de distribution. Cependant, cette victoire, aussi symbolique soit-elle, ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan du trafic de drogue qui sévit au Maghreb.

Les enjeux dépassent largement le cadre de la simple répression. La prolifération de la cocaïne et d’autres drogues dures pose un défi sanitaire majeur pour les pays de la région. Les systèmes de santé, déjà sous pression, peinent à faire face à l’afflux de toxicomanes nécessitant des soins. Par ailleurs, le trafic de drogue alimente la corruption et fragilise les institutions, créant un cercle vicieux difficile à briser. L’affaire Moutazzaki met en lumière la nécessité d’une approche globale, alliant prévention, répression et prise en charge médicale, pour espérer enrayer ce fléau qui menace le tissu social maghrébin.

Publicité

Alors que Mohamed Moutazzaki attend son jugement, son cas sert de rappel brutal de la réalité cachée derrière les façades étincelantes des réseaux sociaux. Il incombe désormais aux autorités, mais aussi à la société civile, de redoubler d’efforts pour protéger la jeunesse contre les sirènes de la drogue, qu’elles résonnent dans la rue ou sur les écrans de smartphones. Le combat contre le trafic de stupéfiants au Maghreb est loin d’être gagné, mais chaque coup porté aux réseaux criminels est un pas vers un avenir plus sain pour la région.