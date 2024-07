Maghreb: une société minière canadienne présente ses premiers lingots d’argent

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

L’expansion des compagnies minières canadiennes en Afrique a connu un essor remarquable au cours des dernières décennies. Attirées par les richesses minérales inexploitées du continent, ces entreprises ont investi massivement dans l’exploration et l’exploitation de gisements prometteurs. Leur présence a transformé le paysage minier africain, apportant expertise technique, capitaux et nouvelles technologies. Cependant, cette ruée vers les ressources n’a pas été sans controverse, suscitant des débats sur l’impact environnemental, les conditions de travail et le partage équitable des bénéfices avec les communautés locales. Malgré ces défis, l’engagement des sociétés canadiennes dans le secteur minier africain continue de croître, façonnant l’avenir économique de nombreuses régions du continent.

Dans cette lignée, Aya Gold & Silver, une entreprise canadienne, vient de franchir une étape cruciale dans son projet d’expansion au Maroc. La société a récemment annoncé la production de ses premiers lingots d’argent issus de sa mine de Zgounder, nouvellement agrandie. Cette réalisation marque un tournant décisif pour Aya, qui se positionne comme un acteur majeur de l’extraction d’argent dans la région du Maghreb.

Le 2 juillet dernier, les fourneaux de la fonderie de Zgounder ont coulé pour la première fois, donnant naissance à des lingots d’argent étincelants. Cette première coulée, réalisée à partir du ciment d’argent provenant de l’usine de cyanuration existante, représente bien plus qu’un simple processus métallurgique. Elle symbolise l’aboutissement d’années d’investissement et d’efforts, et ouvre la voie à une nouvelle ère de production pour Aya Gold & Silver.

La mise en service de la fonderie s’inscrit dans un programme plus vaste de modernisation et d’expansion des installations de Zgounder. Telle une symphonie industrielle, chaque élément de l’usine est minutieusement testé et ajusté. Le broyeur à boulets, véritable cœur battant de l’usine, a déjà passé avec succès ses essais à basse vitesse. Les réservoirs, réacteurs et épaississeurs ont subi des tests hydrostatiques rigoureux, garantissant leur intégrité et leur fiabilité.

L’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les préparatifs pour la mise en service humide battent leur plein, avec une partie du circuit d’eau déjà opérationnelle. C’est comme si l’usine prenait vie progressivement, chaque système s’éveillant l’un après l’autre. Cette approche méthodique vise à assurer une transition en douceur vers la pleine production, prévue pour le quatrième trimestre 2024.

Benoit La Salle, PDG d’Aya, ne cache pas son enthousiasme face à ces avancées. Pour lui, cette première coulée est comparable à la pose de la dernière pierre d’un édifice majestueux. Elle marque l’entrée d’Aya dans une nouvelle phase de son développement, avec la promesse d’une production à plein régime dans un avenir proche.

L’importance de Zgounder pour Aya Gold & Silver ne saurait être sous-estimée. En tant que seule société minière d’argent pur cotée à la Bourse de Toronto, Aya mise gros sur cette mine à haute teneur. Mais l’ambition de l’entreprise ne s’arrête pas là. Telle une sentinelle scrutant l’horizon, Aya explore d’autres propriétés le long de la faille de l‘Atlas Sud, une région riche en histoire minière et en potentiel inexploité.

Le projet de Zgounder s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification géographique et minérale. En effet, Aya étend son influence au-delà des frontières marocaines, avec le développement du projet aurifère de Tijirit en Mauritanie. Cette approche témoigne de la volonté de l’entreprise de se positionner comme un acteur incontournable de l’industrie minière en Afrique du Nord et de l’Ouest.

L’aventure d’Aya Gold & Silver au Maghreb illustre parfaitement les défis et les opportunités qui attendent les sociétés minières canadiennes sur le continent africain. Entre promesses de développement économique et impératifs de responsabilité sociale et environnementale, ces entreprises naviguent dans des eaux parfois tumultueuses. Le succès de projets comme celui de Zgounder pourrait bien servir de modèle pour une exploitation minière plus durable et mutuellement bénéfique en Afrique.



Alors que les premiers lingots d’argent de Zgounder commencent leur voyage vers les marchés mondiaux, ils portent avec eux les espoirs et les ambitions d’Aya Gold & Silver. Ils représentent non seulement une réussite technique et industrielle, mais aussi la promesse d’un partenariat fructueux entre une entreprise canadienne et le riche sous-sol africain. L’avenir dira si cette alliance saura relever les défis complexes de l’industrie minière moderne, tout en contribuant au développement durable de la région.