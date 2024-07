Maghreb: voici les 5 produits les plus taxés dans cette région

Photo d'illustration

L’Algérie, en quête de régulation et de rationalisation de ses importations, a pris des mesures pour encourager la production nationale, protéger ses réserves de change et lutter contre les malversations dans les opérations d’importation. Cette stratégie vise particulièrement les produits dont la production locale est suffisante pour répondre à la demande nationale. Nous vous proposons dans cet article la liste des 5 produits les plus taxés à l’importation selon les données compilées par TSA.

1. Les fruits et légumes

Les produits agricoles, tels que les fruits et légumes, sont les plus touchés par cette politique. Grâce à une agriculture locale abondante, ces produits sont soumis à des droits de douane de 30% et à un droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) de 120%. Ces taxes élevées visent à protéger les producteurs locaux et à limiter les importations superflues.

2. Le concentré de tomate

Le concentré de tomate, largement produit par les usines de transformation locales, figure également parmi les produits les plus taxés. Comme pour les fruits et légumes, le concentré de tomate est soumis à 30% de droits de douane et à 120% de DAPS, renforçant ainsi la compétitivité des producteurs algériens sur le marché intérieur.

3. Les lave-vaisselles

Les produits manufacturés ne sont pas en reste. Les lave-vaisselles, par exemple, subissent non seulement 30% de droits de douane et 60% de DAPS, mais également une taxe de consommation d’énergie (TCE) de 30%. Cette taxation vise à promouvoir l’efficacité énergétique et à encourager l’achat de produits locaux.

4. Les téléviseurs

Les téléviseurs, malgré leur nature technologique, sont également fortement taxés. Ils doivent faire face à 30% de droits de douane, 60% de DAPS et 30% de TCE. Cette combinaison de taxes vise à protéger les fabricants locaux et à réduire la dépendance aux importations technologiques.

5. Les sauces

Les sauces, bien que considérées comme des produits alimentaires transformés, sont taxées à 30% de droits de douane et à 70% de DAPS. Cette taxation favorise les producteurs nationaux, qui ont réussi à exporter pour 49 millions de dollars de sauces, pâtes, boissons et biscuits en 2023, contre une importation passée de 700 millions de dollars annuels pour ces mêmes produits.