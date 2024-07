Melania Trump: un accord surprenant en cas de victoire de Donald à la présidentielle

Drago/Pool/ABACAPRESS.COM

L’avenir de Melania Trump en tant que première dame semble prendre une direction inattendue, loin du rôle traditionnellement omniprésent à la Maison-Blanche. Selon des sources proches, elle aurait conclu un accord avec Donald Trump pour ne pas endosser le rôle de première dame à temps plein, si celui-ci remportait l’élection présidentielle en novembre 2024. Cette décision marquerait un changement significatif par rapport aux attentes habituelles.

Déjà en retrait de la campagne électorale de son mari, Melania Trump semble résolue à consacrer du temps à son fils Barron, qui entamera ses études universitaires à New York à partir de septembre 2024. L’accord prévoit que Melania pourrait vivre entre New York et Washington, offrant ainsi un soutien crucial à Barron pendant cette période critique de sa vie.

L’importance de rester proche de son fils semble être au cœur de cette décision. Melania Trump, décrite comme une mère extrêmement protectrice, souhaite assurer la présence maternelle nécessaire à Barron, surtout dans un contexte potentiellement stressant où il pourrait devenir le fils d’un président dans une ville majoritairement démocrate.

Ce choix de vie reflète également une préoccupation pour le bien-être de Barron, loin des projecteurs médiatiques et de la pression politique. Melania Trump aurait déjà retardé son installation à la Maison-Blanche lors de l’élection précédente pour permettre à Barron de terminer son année scolaire sans interruption. Ce geste témoigne de son engagement envers le bien-être de son fils, une priorité qui semble primer sur tout autre engagement politique ou social.

En refusant récemment que Barron s’implique politiquement en devenant délégué pour le Parti républicain en Floride, Melania Trump aurait exprimé une volonté claire de protéger son fils des regards indiscrets et de la pression médiatique intense qui entoure la vie politique américaine.

Ainsi, si Donald Trump devait être réélu, Melania Trump envisage un rôle différent en tant que première dame, axé sur la protection et le soutien familial plutôt que sur les obligations traditionnelles du bureau.