France: un policier tue un homme qui squattait chez sa grand-mère

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

Samedi matin, un policier membre de la DOPC (direction de l’ordre public et de la circulation) a été placé en garde à vue. La raison ? Ce dernier est soupçonné d’avoir abattu un squatteur qui avait pris ses dispositions, chez sa grand-mère. Il lui aurait tiré dessus, avec son arme de service.

Il était aux alentours de 6h30 du matin, à Bobigny, lorsque le drame s’est déroulé. La dame âgée appelle son petit-fils, policier donc, après qu’elle ait entendu du bruit au sein de son domicile. Il se rend ensuite sur place pour faire l’état des lieux et découvre le squatteur, dans le garage de sa grand-mère. Il prend alors la décision d’appeler ses collègues pour qu’ils viennent intervenir.

Il ouvre le feu à 7 reprises

Ce n’est que quelques minutes plus tard qu’il rappelle ses collègues, en leur expliquant que l’homme est décédé. Selon ses dires, celui-ci serait devenu menaçant, agressif, allant jusqu’à utiliser un objet (on ne sait pas lequel). Face aux risques, il décide alors d’ouvrir le feu, à 7 reprises. Il touchera sa cible 6 fois. Les secours confirmeront plus tard le décès du squatteur.

La police a, sur place, réalisé divers dépistages, notamment d’alcoolémie et de stupéfiants sur le policier en question. Tous se sont révélés être négatifs. Ce dernier a ensuite été placé en garde à vue. Une garde à vue qui a été prolongée, tout du moins c’était encore le cas ce lundi matin. Celle-ci a d’ailleurs résulté en l’ouverture d’une enquête, qui sera menée par la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis.

La justice se penche sur le sujet

Selon le parquet de Bobigny, ce dernier sera prochainement présenté à un juge d’instruction. Il risque d’être mis en examen pour meurtre par personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, le parquet a réclamé son placement sous contrôle judiciaire. Les prochains jours pourraient nous permettre d’en apprendre davantage sur les contours de ce drame.