Microsoft : une grave panne informatique touche le monde entier

Une journée qui s’est plutôt mal déroulée. En effet, le géant américain Microsoft a été victime d’une grave panne informatique, touchant d’innombrables services à travers la planète. La raison ? Un bug chez CrowdStrike, société de cybersécurité proposant des solutions de sécurisation dans le cloud.

Bourse Londres perturbé, avions cloués au sol, hôpitaux qui ne sont pas en mesure de gérer leurs patients, troubles informatiques pour de nombreuses entreprises, impossibilité pour certains médias de pouvoir diffuser leurs émissions… Le problème du jour est des plus graves. À vrai dire, jamais le monde n’avait connu une panne informatique d’une telle ampleur.

Microsoft, face à une panne informatique d’ampleur

Le problème ? Un souci dans la mise à jour d’un logiciel de cybersécurité appartenant à CrowdStrike, qui équipe la quasi-totalité des outils Microsoft. Après plusieurs heures de blocage, les entreprises concernées ont toutefois confirmé qu’un patch avait été trouvé et qu’un correctif venait d’être déployé, assurant ainsi un retour à la normale dans les heures à venir.

Le secteur aérien a été, et de très loin, le plus touché. Des centaines d’avions ont été forcés de rester cloués au sol. En effet, les compagnies aériennes ne pouvaient plus enregistrer les passagers sur leurs ordinateurs. Pas de check-in, pas de vol donc, même si certaines ont trouvé la parade : le retour au check-in à la main. C’est certes plus long, mais au moins, les passagers ont pu repartir.

Aviation civile, santé, sport et économie : tous les secteurs sont touchés

Le sport est aussi touché, puisque les JO 2024 sont directement concernés, tandis que la Formule 1 fait, elle aussi, face à certains problèmes. Les impacts restent toutefois assez limités, les systèmes informatiques des fédérations concernées ne s’étant pas effondrés. Pour autant, cette information tend à démontrer que certaines questions, en lien notamment avec la dépendance à divers outils, peuvent se poser.