Mines en France : une décision majeure a été prise

Lithium (Photo DR)

Pendant des décennies, l’Occident a largement dépendu des mines africaines et asiatiques pour ses approvisionnements en matières premières stratégiques. Cependant, la domination croissante de la Chine sur les terres rares et d’autres minéraux essentiels aux technologies modernes a poussé les pays occidentaux à repenser leurs stratégies d’approvisionnement. Cette prise de conscience, conjuguée aux impératifs de la transition énergétique, a conduit à un regain d’intérêt pour l’exploitation minière sur le sol européen.

Dans ce contexte, la France vient de franchir une étape significative. Le projet d’ouverture d’une mine de lithium à Echassières, dans l’Allier, porté par le groupe Imerys, a été désigné comme « projet d’intérêt national majeur« . Cette décision, officialisée par un décret publié au Journal officiel le 7 juillet, marque un tournant dans la politique industrielle et environnementale du pays.

Le projet Emili, comme il est nommé, vise à réduire la dépendance de la France aux importations de lithium, notamment en provenance de Chine. Avec une production prévue pour 2028, cette mine ambitionne de fournir le lithium nécessaire à la fabrication des batteries de plus de 700 000 véhicules électriques sur une période de vingt-cinq ans. Cette initiative s’aligne parfaitement avec les objectifs de l’Union européenne, qui prévoit l’interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035.

L’impact économique attendu est considérable. Imerys estime que ce projet, qualifié de plus important projet minier en métropole depuis plus d’un demi-siècle, générera des centaines d’emplois directs et indirects. Le statut de « projet d’intérêt national majeur », instauré par la loi industrie verte d’octobre 2023, offre des avantages significatifs. Il permet aux projets industriels jugés cruciaux pour la transition écologique ou la souveraineté nationale de bénéficier de procédures administratives accélérées et de certaines dérogations. Cette mesure témoigne de la volonté du gouvernement français d’accélérer le développement de filières industrielles stratégiques.

Il est important de noter que le projet Emili n’est pas isolé. D’autres initiatives industrielles majeures ont récemment reçu le même statut, notamment une usine de recyclage moléculaire des plastiques en Seine-Maritime, un site de production de minerai de fer réduit et d’hydrogène à Fos-sur-Mer, et une méga-usine de panneaux photovoltaïques à Marseille. Ces projets illustrent la diversité des secteurs concernés par cette politique de réindustrialisation.

Le contexte mondial souligne l’urgence de telles initiatives. En 2022, la production mondiale de lithium était dominée par l’Australie (47%), le Chili (30%) et la Chine (15%). L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a d’ailleurs mis en garde contre de possibles tensions concernant l’approvisionnement en minéraux essentiels à la transition énergétique.

La décision de la France s’inscrit donc dans une dynamique plus large de sécurisation des approvisionnements et de relocalisation industrielle. Cependant, elle soulève également des questions environnementales et sociales. Un débat public, lancé en mars et devant se conclure le 31 juillet, vise à aborder les impacts potentiels du projet Emili sur l’environnement et l’économie locale.

Cette initiative française marque un tournant dans l’approche européenne de l’exploitation minière. Elle reflète une prise de conscience de l’importance stratégique des ressources minérales dans un contexte de transition énergétique et de compétition technologique mondiale. Le succès de ce projet pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives similaires en Europe, redéfinissant ainsi le paysage industriel et énergétique du continent.