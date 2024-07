Mois de la mode 2024 au Bénin : les acteurs de la mode à l’honneur

Dédié à la mode, le mois de juillet 2024 sera caractérisé par une kyrielle de manifestations au Bénin. Au nombre des activités prévues figurent deux panels, une master class et un défilé des créateurs de mode dénommé » La nuit de la mode ». À Cotonou, plusieurs sites accueillent, dès le 16 juillet, les créateurs, mannequins, maquilleurs, photographes, promoteurs et autres acteurs de la chaîne de l’industrie de la mode pour les diverses activités concoctées dans l’agenda de l’édition 2024 du Mois de la mode.

Organisée par le ministère du tourisme, de la culture et des arts, à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac Bénin), cette édition est placée sous le thème : « Sortir des sentiers battus ». Le Mois de la mode constitue l’expression de la volonté manifeste du gouvernement de promouvoir l’industrie de la mode au Bénin. Le lancement des activités sera effectué lors d’une conférence de presse qui se tiendra mardi 16 juillet 2024 à 10 heures. Un panel intitulé » Optimiser la croissance des marques de mode en Afrique », un deuxième portant sur les défis du e-commerce dans l’industrie africaine de la mode et une master class seront effectués vendredi 26 juillet 2024. Samedi 27 juillet 2024 à 19 heures aura lieu la »Nuit de la mode ».