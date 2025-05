Maghreb: un pays accélère la construction de ses autoroutes

Photo de kimi lee sur Unsplash

Les autoroutes jouent un rôle clé dans le développement des infrastructures de transport d’un pays. Elles facilitent la circulation entre les villes et les régions, contribuent à l’efficacité économique en réduisant les coûts de transport et assurent la sécurité routière. Dans cette optique, le Maroc a lancé plusieurs projets d’envergure pour moderniser son réseau autoroutier, afin de répondre aux besoins croissants de mobilité et soutenir les grands événements internationaux à venir, notamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du Monde 2030.

L’un des projets majeurs en cours est celui de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, un chantier ambitieux qui reliera l’autoroute de contournement de Casablanca aux réseaux autoroutiers de Marrakech et de Béni Mellal. Long de 30 km, ce projet représente un investissement de 2,5 milliards de dirhams et est déjà réalisé à 65 %. Le premier lot de travaux, d’une longueur de 11 km, est en cours entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua, et plusieurs autres tronçons sont également en construction. Ce projet prévoit la construction de deux échangeurs et de quatre viaducs, dont l’un sur l’Oued Hassar. Selon Omar Sikkal, directeur général d’ADM Project, la mise en service de l’autoroute est prévue avant la fin de l’année 2025, soit bien avant l’échéance contractuelle fixée à avril 2026.

Parallèlement, les travaux de transformation des nœuds autoroutiers de Sidi Maârouf et Ain Harrouda connaissent également des progrès significatifs. Le taux d’avancement de ces projets est de 40 %, et des améliorations majeures sont prévues pour absorber les 140 000 véhicules qui transitent quotidiennement par ces points névralgiques. Ces transformations comprennent des travaux d’élargissement, la construction de nouveaux ouvrages, ainsi que la mise en place d’un échangeur hybride à trois niveaux à Sidi Maârouf. L’objectif est d’améliorer considérablement la fluidité du trafic et la sécurité, avec une livraison attendue pour fin 2025.

Le développement autoroutier ne s’arrête pas là. Un autre projet important en cours concerne la construction de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca. Ce projet d’une longueur de 59 km, avec un budget de 6,5 milliards de dirhams, vise à améliorer l’accès au futur Grand Stade Hassan II de Casablanca, dont la construction est déjà en cours à Benslimane. Les travaux de ce projet devraient commencer prochainement, avec une livraison attendue pour 2028.

Dans l’ensemble, ces grands chantiers reflètent l’ambition du Maroc de moderniser ses infrastructures pour soutenir son développement économique et accueillir des événements internationaux majeurs. Le pays met également un accent particulier sur l’implication des entreprises nationales pour la réalisation de ces projets.