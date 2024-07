MTN et CDC Bénin entretiennent leurs personnels féminins autour du « syndrome de l’imposteur »

Photo : DR

La salle de conférence de l’hôtel Golden Tulip le Diplomate de Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce vendredi 12 juillet à la deuxième session du Yello Women Workshop de l’année 2024. Pour cette fois-ci, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin s’est associé aux femmes de la Caisse des Dépôts et Consignation du Bénin, en abrégé (CDC Bénin). C’est d’ailleurs la directrice générale de cet organisme public sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances qui a été invitée à partager son expérience avec les femmes.

La causerie a porté sur le thème : « Vaincre le syndrome de l’imposteur pour développer sa carrière ». De façon très ouverte et sans langue de bois, Maryse Lokossou, la directrice de CDC Bénin a partagé son expérience avec un auditoire très attentif. Elle a partagé avec les femmes exerçant au sein de MTN Bénin ainsi que celles de CDC Bénin toutes les fois où elle a été confrontée au « syndrome de l’imposteur » et comment elle a procédé pour s’en sortir. De son départ de la Côte d’Ivoire pour le Bénin en passant par ses différentes expériences en France, elle n’aura laissé aucun détail.

Publicité

Maryse Lokossou se confie…

De façon très détaillée, elle a évoqué les difficultés à concilier la vie de couple à celle professionnelle. Ce fut l’occasion pour elle de donner des conseils aux femmes de ces deux structures afin qu’elles fassent les meilleurs choix pour leurs vies. « J’avais à cœur de montrer à toutes ces jeunes filles et même ces dames, que je suis confrontée aux mêmes difficultés et aux mêmes obstacles qu’elles peuvent connaitre. Derrière ces réussites, il y a beaucoup de difficultés, il y a un parcours, il y a une histoire. Il est aussi important entre nous femmes de partager ses difficultés », confie Maryse Lokossou.

Elle n’a pas manqué de remercier très sincèrement MTN Bénin pour cette opportunité offerte. « Le syndrome de l’imposteur, j’en suis la première malade. J’en souffre tous les jours. Tous les jours, en arrivant au travail, j’ai le sentiment de ne pas être suffisamment légitime pour la position que j’ai et me je me soigne. J’ai le devoir d’accompagner mes collaborateurs et je les mets juste en avant », a ajouté la directrice générale de CDC Bénin.

Maryse Lokossou: « J’avais à cœur de montrer à toutes ces jeunes filles et même ces dames, que je suis confrontée aux mêmes difficultés et aux mêmes obstacles qu’elles peuvent connaitre. Derrière ces réussites, il y a beaucoup de difficultés, il y a un parcours, il y a une… pic.twitter.com/LnpKtKqb50 — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) July 14, 2024

De nombreuses femmes sont confrontées à ce syndrome

De son côté, la directrice générale de MTN Bénin est revenue sur les raisons qui ont motivé le choix du thème : « Vaincre le syndrome de l’imposteur pour développer sa carrière » dans le cadre de cette session du Yello Women Workshop. « Nous avons entendu de nombreuses femmes dire qu’elles veulent évoluer et prendre plus de responsabilités, mais elles ont peur et doutent d’elles-mêmes. Nous avons voulu leur dire qu’elles ne sont pas seules et que ce syndrome est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Nous voulons les aider à dépasser cela et à se rendre compte de leur propre valeur », a fait savoir Uche Ofodilé. Elle a par la suite demandé aux femmes de se valoriser et d’avoir confiance en elles. Sur le plan professionnel, la première responsable de MTN Bénin a conseillé enfin à ses collaboratrices d’avoir un plan de carrière pour leur permettre d’évoluer.

Une initiative qui a débuté en 2020

L’impact de cette causerie aura quand-même été visible déjà sur certaines participantes. C’est le cas de Lycette Mèvo, senior manager financial, technology and process audit à MTN Bénin. Elle confie avoir appris beaucoup de choses qui vont certainement impacter sa vie tant professionnelle que personnelle. « L’histoire de l’invitée de ce jour est vraiment inspirante. Elle a rappelé que nous pouvons y arriver quels que soient les obstacles. Toutes les femmes dans la salle ont été confrontées au moins une fois à ce syndrome moi y compris. J’ai été contente de voir son honnêteté. Si elle a pu s’en sortir tout en ressentant ces syndromes, je pourrai aussi y arriver », a confié cette participante.

Publicité

Notons que, Yello Women Workshop a démarré au sein de MTN Bénin depuis 2020. Il s’agit d’une session de rencontre avec les femmes du réseau de téléphonie mobile qui se tient quatre fois par an. Elle permet aux femmes de se retrouver et d’aborder les problématiques aussi bien personnelles que professionnelles. L’objectif est d’arriver à développer en ses femmes le potentiel qui réside en elles.