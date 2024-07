Niger : le secteur minier a rapporté un pactole

RHJ/Getty Images

Le secteur minier joue un rôle vital dans l’économie du Niger. Il contribue de manière significative aux revenus du pays grâce notamment à l’exploitation de l’uranium et de l’or. Deuxième producteur africain d’uranium, le Niger continue de bénéficier des ressources minérales abondantes de son sous-sol.

Selon le dernier rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), les revenus miniers du Niger ont enregistré une augmentation de 66 % en 2021. Cette croissance substantielle a permis de rapporter 45,69 milliards FCFA soit 75,38 millions $ au Trésor public. Les principales sources de ces revenus incluent la redevance minière, l’impôt sur les bénéfices, les droits de douane, ainsi que divers autres impôts et taxes.

Publicité

En 2021, les revenus extractifs ont représenté 12 % de l’ensemble des revenus de l’État, 42 % des exportations et 8 % du PIB. Cependant, comme le précise nos confrères de l’Agence Ecofin, malgré la hausse des revenus miniers, la part des mines dans les revenus extractifs a légèrement diminué, passant de 37,8 % en 2020 à 37,5 % en 2021. Cette légère baisse souligne la nécessité de diversifier et de stabiliser les sources de revenus dans ce secteur clé.

L’uranium reste le pilier du secteur minier nigérien, avec le pays classé comme le deuxième plus grand producteur d’Afrique. Cette ressource est essentielle pour le combustible nucléaire, une demande mondiale en croissance constante. Parallèlement, la production d’or offre une autre source de revenus substantiels, renforçant la position du pays d’Afrique de l’Ouest sur le marché des métaux précieux.

La transparence dans la gestion des revenus miniers est cruciale pour assurer une répartition équitable et efficace des ressources. Le rapport de l’ITIE joue un rôle fondamental en fournissant des données précises sur les contributions financières du secteur minier, aidant ainsi à renforcer la gouvernance et à attirer davantage d’investissements étrangers.

Pour maximiser les bénéfices économiques de son secteur minier, le Niger doit continuer à améliorer ses infrastructures, renforcer ses régulations et diversifier ses partenariats internationaux. La stabilité politique et la sécurité sont également des facteurs déterminants pour attirer et maintenir les investissements étrangers dans ce secteur stratégique.