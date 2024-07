Or en Afrique : la Chine se positionne sur ce projet majeur

Minerai d'or (Photo DR)

La Côte d’Ivoire voit son potentiel aurifère attirer de nombreux investisseurs internationaux. Actuellement, tous les yeux sont rivés sur le projet Koné, la plus grande mine d’or du pays. Piloté par la société canadienne Montage Gold, le projet Koné est prévu pour entrer en service en 2027, promettant d’apporter une énorme plus-value à l’économie ivoirienne.

L’intérêt pour cette mine a récemment pris de l’ampleur avec l’entrée en scène du géant chinois des mines, Zijin Mining. Le 16 juillet, Montage Gold a annoncé une levée de fonds de 124 millions de dollars, à laquelle Zijin Mining participe avec un investissement de 41,8 millions de dollars. Cet investissement permettra à Zijin Mining d’acquérir 9,9 % des intérêts au capital de la société canadienne, renforçant ainsi sa présence dans le secteur aurifère africain.

Le projet Koné est particulièrement prometteur. Selon des sources concordantes, la mine devrait livrer annuellement 349 000 onces d’or en moyenne au cours des huit premières années d’exploitation. Cette production significative aura un impact positif sur l’économie nationale, générant des revenus substantiels et créant des emplois dans la région.

L’intérêt de Zijin Mining pour la Côte d’Ivoire n’est pas surprenant. Déjà producteur d’or et de cuivre actif sur plusieurs mines de cuivre en République Démocratique du Congo, Zijin Mining cherche à diversifier et à renforcer sa présence sur le continent africain. En investissant dans le projet Koné, la société chinoise vise à capitaliser sur le potentiel aurifère du pays et à consolider sa position dans le secteur minier mondial.

La Côte d’Ivoire, avec ses vastes réserves minérales et un cadre réglementaire attractif, offre un environnement propice aux investissements miniers. Le gouvernement ivoirien, conscient de l’importance du secteur minier pour le développement économique, continue de mettre en œuvre des politiques favorables pour attirer et sécuriser les investissements étrangers.