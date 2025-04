Maghreb : une initiative pour déployer la 5G privée

Après le lancement officiel de la 5G commerciale en février dernier, la Tunisie accélère sa transformation numérique avec un nouveau projet d’envergure : le déploiement de la 5G privée. Cette technologie, encore peu répandue sur le continent, pourrait devenir un catalyseur puissant pour les secteurs stratégiques du pays, de l’industrie à la santé en passant par l’agriculture intelligente.

Dans cette dynamique, l’Agence nationale des fréquences (ANF) a lancé une consultation publique afin de sonder les besoins, attentes et idées des acteurs économiques, industriels et technologiques. Cette démarche participative vise à encadrer l’attribution de la plage de fréquences 3,3 – 3,4 GHz, identifiée comme levier potentiel pour le développement de réseaux 5G privés.

Contrairement à la 5G commerciale destinée au grand public, la 5G privée permet aux entreprises de disposer de réseaux autonomes et hautement personnalisés. Ces réseaux, indépendants des opérateurs traditionnels, offrent des performances accrues en matière de latence, de sécurité et de fiabilité. Une aubaine pour les sites industriels, les ports, les hôpitaux ou encore les exploitations agricoles qui souhaitent intégrer des solutions avancées comme l’Internet des objets (IoT), la robotique ou la maintenance prédictive.

Avec cette initiative, la Tunisie entend s’arrimer aux standards internationaux tout en posant les bases d’une souveraineté technologique à l’échelle nationale. La volonté des autorités est claire : stimuler l’innovation locale et attirer des investissements technologiques, dans un contexte où la compétitivité passe de plus en plus par la maîtrise des infrastructures numériques.

Ce mouvement vers la 5G privée témoigne également d’une approche différenciée du développement numérique. Plutôt que de se limiter à une couverture de masse, la Tunisie explore une voie complémentaire. Il s’agit de la spécialisation sectorielle et de la montée en gamme de son économie numérique. Une orientation stratégique qui pourrait renforcer l’autonomie technologique des entreprises tunisiennes tout en soutenant leur transformation digitale.

À travers cette ouverture à la 5G privée, la Tunisie se positionne comme un acteur ambitieux et précurseur en Afrique du Nord. Le pari est audacieux, mais les enjeux sont considérables : productivité industrielle, cybersécurité, création d’emplois qualifiés, et renforcement de la résilience des infrastructures critiques.