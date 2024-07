Réseau d’escrocs arrêtés à Comé au Bénin : Voici ce qu’on en sait  

Les éléments de la Police Républicaine ont mis la main sur un réseau d’escrocs qui profite de la situation de chômage de certains jeunes. Selon les informations rapportées sur la page Facebook de la police, la prouesse a été réalisée par les éléments du Commissariat d’arrondissement de Comé. Selon mode opératoire décrit, ceux-ci promettent de l’emploi à leurs victimes pour leur soutirer de l’argent par la suite. Le pot aux roses a été découvert suite à une plainte déposée.

La victime avait signalé en effet avoir été dépouillée et séquestrée par la suite. « Après avoir pris rendez-vous pour un prétendu entretien d’embauche, elle a été reçue par un membre du réseau d’escrocs. Celui-ci, usant de subterfuges, lui a fait croire qu’elle n’avait pas le profil requis pour le poste et lui a exigé la somme exorbitante d’un million quatre cent mille (1.400.000) FCFA pour des prétendus cours de remise à niveau », a relaté la police sur Facebook.

On retient du récit que plusieurs victimes étaient également dans ce cas. Nombreuses sont ces victimes qui sont de nationalités étrangères, selon les précisions apportées par la Police. La police n’a pas manqué de lancer une alerte à l’endroit de celles et ceux qui sont dans cette situation de chômage afin qu’ils ne tombent pas dans le piège. Pour l’heure, ce réseau a été démantelé. « Le démantèlement de ce réseau d’escroquerie est une victoire pour la sécurité des citoyens. Cependant, il met en lumière la nécessité de renforcer la sensibilisation du public aux risques liés aux arnaques en ligne et de mettre en place des mesures préventives pour protéger les individus contre de telles pratiques malveillantes », martèle la Police sur le réseau social.