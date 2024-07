Russie: les USA disent avoir déjoué une tentative d’assassinat

Vladimir Poutine (© POOL )

Selon CNN, les services de renseignements américains auraient réussi à faire déjouer une tentative d’assassinat, fomentée par la Russie. La cible n’était autre qu’un important patron allemand d’une entreprise spécialisée dans la défense, produisant des obus à destination de l’armée ukrainienne.

Cet homme, c’est Armin Papperger. Il est le PDG du conglomérat allemand spécialisé dans l’armement, Rheinmetall. Un homme extrêmement important donc, qui aurait été pris pour cible par Moscou. Et si cette tentative d’assassinat s’avère être réelle, alors cela tendrait à démontrer que les craintes de voir le Kremlin de plus en plus pressant sur le territoire même du Vieux Continent, serait avérée.

Un PDG allemand, visé par le Kremlin ?

Rheinmetall est connue pour être l’un des plus gros producteurs au monde, de matériel d’artillerie, mais aussi d’obus pour les chars d’assaut. En ces temps de guerre en Ukraine, le groupe travaille d’arrache-pied pour fournir du matériel à l’Ukraine, afin de l’aider à tenir sur le front de bataille. Sa production a même été considérablement augmentée pour être sûr de pouvoir tenir les délais.

Cette entreprise, comme d’autres, a suscité la colère du gouvernement russe. Ainsi, toujours selon les renseignements américains, d’autres entreprises auraient été ciblées, et pourraient même continuer à l’être par Moscou. Le soutien à l’effort de guerre ukrainien est effectivement très mal perçu, très mal vécu par les autorités russes, qui n’hésitent ainsi pas à prendre des mesures très controversées pour agir en leur sens.

La Russie, soupçonnée dans d’autres cas

Il y a quelques semaines, en plein mois de mai, l’entreprise Diehl, qui s’occupe notamment de l’assemblage de systèmes de défense antiaérienne (qui sont livrés en Ukraine) a subitement pris feu. La Russie est là aussi soupçonnée par les autorités occidentales. De son côté, Armin Papperger, le PDG de Rheinmetall a été placé sous protection renforcée par les forces de l’ordre.