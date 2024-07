Rwanda: Kagame écrase ses adversaires avec 99,15% des voix (résultats provisoires), sa réaction

Le président sortant Paul Kagame s’apprête à prolonger son règne à la tête du Rwanda, comme le laissent présager les résultats provisoires des élections présidentielles. Aux commandes du pays depuis près de trois décennies, d’abord comme homme fort de l’ombre puis comme président élu, Kagame semble une fois de plus avoir consolidé son emprise sur le pouvoir. Les chiffres annoncés par la Commission électorale nationale (NEC) témoignent d’une victoire écrasante.

Les premières données publiées par la NEC révèlent une tendance sans équivoque. Après le dépouillement de près de 79% des bulletins, Paul Kagame caracole en tête avec un score vertigineux de 99,15% des suffrages exprimés. Ses deux adversaires, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, se partagent le reste des voix, obtenant respectivement 0,53% et 0,32%.

Cette élection a mobilisé plus de 9,7 millions d’électeurs rwandais, appelés aux urnes le 15 juillet pour un double scrutin présidentiel et législatif. La diaspora rwandaise a quant à elle eu l’opportunité de voter dès le 14 juillet, avec des résultats légèrement différents mais tout aussi favorables à Kagame, qui y recueille 95,40% des voix.

Réaction du président

Face à ces résultats préliminaires, Paul Kagame n’a pas tardé à réagir. Dans une déclaration empreinte de confiance, il a remercié ses compatriotes pour leur soutien, soulignant la continuité de son action et sa détermination à surmonter les défis futurs avec l’appui de la population. « Si vous observez bien durant toutes ces années que nous venons de passer ensemble, et avec de nombreuses réalisations accomplies ensemble, je n’ai jamais paru déçu dans les grandes difficultés et je ne le paraîtrai jamais. (…) « , aurait déclaré Kagame selon l’agence Anadolu.

Le processus électoral n’est cependant pas encore achevé. La Commission électorale a fixé au 20 juillet 2024 l’annonce des résultats provisoires complets, tant pour l’élection présidentielle que pour les législatives. La proclamation des résultats définitifs est quant à elle prévue pour le 27 juillet 2024, marquant ainsi la fin officielle de ce cycle électoral.