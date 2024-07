Rwanda: la Corée du Sud accorde un prêt d’un milliard de dollars

Paul Kagame (Photo Getty Image)

Le gouvernement rwandais vient de bénéficier d’un nouvel appui financier de taille. La Corée du Sud a consenti à lui octroyer un prêt de un milliard de dollars, destiné à propulser des projets d’infrastructures clés. Ce financement massif cible des secteurs vitaux tels que les transports, la santé, et l’éducation, soutenant ainsi le développement économique du Rwanda.

Cet engagement financier n’est pas un événement isolé mais s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus vaste et à long terme entre les deux pays. En effet, l’accord initial prévoyait un financement de 500 millions de dollars jusqu’en 2026. Cependant, cette échéance a été étendue jusqu’en 2028, réaffirmant l’engagement de Séoul envers Kigali. Ce soutien renouvelé est une bouffée d’oxygène pour l’économie rwandaise qui compte de manière significative sur les prêts extérieurs. Pour l’exercice 2024/25, plus de 1.300 milliards de francs rwandais seront ainsi financés par des emprunts internationaux.

La relation entre le Rwanda et la Corée du Sud a été récemment renforcée lors du sommet Corée du Sud-Afrique à Séoul. L’événement a été marqué par la présence de Paul Kagame, président du Rwanda, et d’autres leaders africains. Au total, une cinquantaine d’accords ont été signés, touchant des secteurs aussi divers que l’exploitation minière, l’énergie et l’industrie manufacturière.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a, lors de ce sommet, exprimé son ambition d’intensifier l’aide économique à l’Afrique. Il a promis d’injecter 10 milliards de dollars dans le continent au cours des six prochaines années et envisage de consacrer 14 milliards de dollars supplémentaires pour stimuler le commerce et les investissements des entreprises sud-coréennes en Afrique. Ce partenariat s’annonce donc comme un pilier de la stratégie africaine de Séoul et une aubaine pour le Rwanda, qui cherche à diversifier ses sources de financement pour accélérer son développement économique.