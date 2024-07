Sahara occidental: un autre pays africain se prononce

Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

Le conflit du Sahara occidental continue de diviser le continent africain, cristallisant les tensions au Maghreb et au-delà. Depuis des décennies, cette région désertique fait l’objet d’un différend entre le Maroc, qui revendique sa souveraineté, et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, qui milite pour l’indépendance. Cette situation a engendré une profonde fracture au sein de l’Union africaine, où certains pays comme l’Afrique du Sud défendent ardemment l’autodétermination du peuple sahraoui, tandis que d’autres apportent leur soutien à la position marocaine. Dans ce contexte tendu, chaque prise de position d’un État africain revêt une importance particulière, redessinant progressivement les contours d’un équilibre géopolitique fragile sur le continent.

La Côte d’Ivoire réitère son soutien au plan marocain

La récente déclaration de la Côte d’Ivoire vient renforcer le camp des partisans de la solution proposée par Rabat. Lors d’une rencontre diplomatique de haut niveau, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Kacou Houadja Léon a clairement exprimé le soutien de son pays au plan d’autonomie avancé par le Maroc. Cette proposition, qui prévoit une large autonomie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine, est considérée par Abidjan comme « la seule solution crédible et réaliste » pour mettre fin à ce conflit qui s’éternise. En qualifiant ainsi l’initiative marocaine, la Côte d’Ivoire prend position de manière ferme dans un débat qui ne cesse de diviser la communauté internationale.

Publicité

Cette prise de position s’accompagne d’un appel au respect du cadre onusien pour la résolution du conflit. En saluant les efforts des Nations unies comme unique voie légitime pour parvenir à un compromis, la Côte d’Ivoire semble vouloir écarter toute initiative parallèle qui pourrait compromettre les négociations en cours. Cette approche, qui privilégie une solution « réaliste et pratique », s’inscrit dans une volonté de sortir de l’impasse diplomatique qui caractérise ce dossier depuis trop longtemps.

Un soutien qui se concrétise par des actes

Au-delà des déclarations diplomatiques, l’engagement ivoirien en faveur de la position marocaine s’est matérialisé par des actions concrètes. L’ouverture d’un consulat général à Laâyoune, principale ville du Sahara occidental, le 18 février 2020, constitue un geste fort de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire. Cette décision, saluée avec enthousiasme par Rabat, s’inscrit dans une tendance plus large observée ces dernières années, avec plusieurs pays africains et arabes ayant choisi d’établir des représentations diplomatiques dans la région.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, n’a pas manqué de souligner l’importance de ce soutien « constant et ferme » de la part d’Abidjan. Cette alliance renforcée entre le Maroc et la Côte d’Ivoire pourrait avoir des répercussions significatives sur l’échiquier diplomatique africain, incitant potentiellement d’autres pays à clarifier leur position sur ce dossier sensible. Alors que le continent cherche à parler d’une seule voix sur la scène internationale, la question du Sahara occidental continue de mettre à l’épreuve la cohésion africaine, révélant les lignes de fracture qui persistent entre les États.