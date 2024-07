Sénégal : l’université Cheick Anta Diop réalise une prouesse

Photo : @pierrepllr(medium.com)

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) continue de démontrer son excellence académique avec un taux de réussite global de 95,9% aux Comités consultatifs interafricains de l’année 2024 (CCI-2024). Ces résultats remarquables mettent en lumière l’engagement de l’institution envers une préparation rigoureuse et un enseignement de qualité.

Pour cette année, 148 candidats de l’UCAD ont participé aux CCI-2024, et 142 d’entre eux ont réussi. Ce taux de réussite exceptionnel reflète non seulement le calibre élevé des enseignants de l’université, mais aussi l’efficacité de ses programmes académiques. L’UCAD se distingue ainsi comme une institution leader dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche en Afrique.

Les résultats obtenus aux CCI-2024 sont une preuve supplémentaire de l’engagement de l’UCAD à fournir une éducation de haute qualité. L’université met un point d’honneur à préparer ses étudiants pour des rôles académiques et professionnels avancés, garantissant ainsi leur succès futur. Le taux de réussite élevé indique la qualité des programmes d’études et la compétence des enseignants, qui jouent un rôle crucial dans la formation des étudiants.

En tant qu’institution académique de premier plan, l’UCAD continue d’être un modèle d’excellence en Afrique. Le succès aux CCI-2024 renforce la réputation de l’université sénégalaise comme un centre d’enseignement supérieur où l’innovation et l’excellence académique sont au cœur de sa mission. Ce succès est le fruit d’un engagement constant envers l’amélioration continue des programmes et des méthodes d’enseignement.