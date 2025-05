Inondations au Sénégal : Sonko veut anticiper

Ousmane Sonko (DR)

Alors que les premières pluies de l’hivernage sont attendues dans les prochaines semaines, les autorités sénégalaises veulent changer d’approche. Ce jeudi matin, le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni ses ministres pour un conseil interministériel entièrement dédié à la prévention et à la gestion des inondations. Une initiative qui marque une volonté d’anticipation, dans un pays trop souvent pris au dépourvu face aux intempéries.

Au Sénégal, chaque saison des pluies rouvre les mêmes blessures : quartiers inondés, routes impraticables, familles déplacées. Malgré les programmes successifs, les inondations restent un fléau récurrent. C’est dans ce contexte que le nouveau gouvernement veut faire bouger les lignes, avec une approche plus structurée. Selon des informations rapportées par L’As, la réunion de ce matin a permis de passer en revue les projets déjà en cours, mais aussi d’identifier les zones les plus à risque.

Parmi elles, Keur Massar, en particulier la zone sud et l’Unité 3 des Parcelles Assainies, Mbacké et Touba, ou encore la région de la Falémé. Au lieu de lancer uniquement de nouveaux chantiers, l’exécutif veut d’abord s’assurer que les infrastructures déjà en place soient efficaces. Cela passe par l’entretien et la réhabilitation des ouvrages de franchissement, ces canalisations et bassins censés absorber les eaux de ruissellement. Trop souvent, ces installations se retrouvent obstruées ou mal entretenues, rendant leurs effets quasi nuls.

Le Premier ministre insiste sur la nécessité de renforcer la résilience des quartiers vulnérables. Cela signifie adapter les travaux aux réalités du terrain, tout en tenant compte de l’évolution rapide des zones urbaines. L’autre nouveauté annoncée, c’est la remobilisation du Comité national de Prévention des Inondations. Cet organe, autrefois actif, avait disparu des radars ces dernières années. Le gouvernement veut le remettre au cœur du dispositif, en relançant les visites sur le terrain, le dialogue avec les collectivités locales et le suivi direct des travaux.