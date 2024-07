Sénégal : mauvaise nouvelle pour Macky Sall

© Tobias Schwarz, AFP

L’Alliance pour la République (APR), le parti politique de l’ex-président sénégalais Macky Sall, traverse actuellement une zone de turbulence sans précédent. Depuis la perte du pouvoir, les démissions se succèdent, affaiblissant progressivement la structure du parti.

La dernière défection en date est celle de Doudou Ka, ancien ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Durant de nombreuses années, Ka a été l’une des éminences grises de l’APR, jouant un rôle crucial dans l’élaboration des politiques économiques et dans la stratégie du parti.

Doudou Ka a officiellement annoncé son départ de l’APR, une décision qui marque un tournant important. Selon des sources concordantes, il nourrit l’ambition de tracer sa propre voie dans l’échiquier politique sénégalais. Ce départ est perçu comme une perte majeure pour l’APR, tant Ka était considéré comme un pilier influent et respecté au sein du parti. Dans les derniers jours du pouvoir de Macky Sall, il avait exprimé son désaccord sur plusieurs sujets.

Le contexte actuel de l’APR est marqué par une série de départs de figures de proue, reflétant une crise interne profonde. L’héritage politique de Macky Sall semble de plus en plus fragilisé face à ces défections en cascade. Les observateurs politiques s’interrogent sur l’avenir de l’APR et sur sa capacité à se réorganiser et à regagner la confiance de ses membres et de ses électeurs.

La décision de Doudou Ka de quitter l’APR pourrait également signaler une réorientation de l’échiquier politique sénégalais. En choisissant de poursuivre sa propre voie, Ka pourrait attirer d’autres membres déçus de l’APR, créant ainsi un nouveau mouvement politique ou rejoignant une autre formation.

L’avenir de l’APR est désormais incertain. Le parti devra faire face à de nombreux défis pour surmonter cette période de turbulence et tenter de retrouver sa cohésion interne. Quant à Doudou Ka, son parcours politique sera suivi de près par ceux qui voient en lui une figure montante et potentiellement déterminante pour l’avenir du paysage politique sénégalais.