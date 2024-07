Sénégal : Ousmane Sonko fait une annonce majeure pour 2025

Ousmane Sonko - photo : DR

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment fait une annonce qui marque un tournant significatif dans la gestion des affaires religieuses du pays. Suite à la visite de l’association Jama-Atoun Nour Assouniya, Sonko a déclaré qu’un Ministère du Culte sera créé au Sénégal en 2025, avec un budget autonome pour gérer les questions religieuses de manière plus structurée et efficace.

Selon Ousmane Sonko, ce nouveau ministère aura pour mission de légiférer sur les affaires religieuses, reflétant ainsi l’importance cruciale de la religion dans la société sénégalaise. « La religion est un besoin essentiel au Sénégal, au même titre que la santé, les infrastructures ou l’électrification », a-t-il affirmé, soulignant la place centrale de la foi dans la vie quotidienne des Sénégalais.

Le Premier ministre a également précisé que ce ministère sera doté d’une autonomie financière, lui permettant de fonctionner indépendamment et d’assurer une gestion optimale des ressources allouées. Cette autonomie est essentielle pour garantir que les affaires religieuses soient traitées avec la priorité et le respect qu’elles méritent, sans être soumises aux fluctuations budgétaires des autres ministères.

La création de ce ministère vise à répondre aux besoins croissants de la population en matière de services religieux et à renforcer la coordination des activités religieuses à travers le pays. Il s’agira notamment de superviser la construction et la maintenance des lieux de culte, d’organiser des événements religieux nationaux et internationaux, et de réguler les pratiques religieuses pour s’assurer qu’elles respectent les lois et les valeurs du Sénégal.