Tentative d’assassinat du Maire de Bouboumbé : la police fait des confidences

Ce mardi 23 juillet 2024, le porte-parole de la Police Républicaine, Eric Orou Yérima était face à la presse. L’objectif de cette sortie médiatique est de revenir sur l’assassinat manqué du Maire de Natitingou, N’Dah Kouagoo Aldo Calixte. Selon le porte-voix de la police, l’information était parvenue à la police depuis plusieurs jours déjà. Ceci a amené les autorités policières à prendre des dispositions dans le but de faire face au projet obscur que préparaient certaines personnes.

« C’est ainsi qu’à la faveur d’une surveillance discrète et d’une protection renforcée, les forces de l’ordre ont contré, avec bravoure et détermination, l’attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la Police républicaine embusqués pour la circonstance au domicile du Maire, sis au sein du quartier Zongo, au cœur de la cité de Boukoumbé », a expliqué Eric Orou Yérima. Il fait par la suite remarquer que les assaillants ont ouvertement affronté les éléments de la police républicaine présents sur les lieux.

« Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, Monsieur N’DAH Kouagoo Aldo Calixte ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne », a-t-il ajouté. Des recherches ont ainsi permis de découvrir « un sac contenant des talismans et des pièces d’identités de certains citoyens connus par les services de Police ». Les personnes neutralisées dans le cadre de l’opération ont été déposées à la morgue de Natitingou. Une enquête est également ouverte par la Brigade Criminelle pour connaître les circonstances dans lesquelles cette initiative a été entreprise.