Trafic de produits psychotropes au Bénin : des individus interpellés à Tori

Photo Présidence du Bénin

Le commissariat de l’arrondissement de Tori Bossito a mené une opération le 8 juillet 2024, aboutissant à l’arrestation de deux individus pour détention, trafic, usage de chanvre indien, commercialisation de produits psychotropes et complicité. L’intervention de la police a eu lieu suite à des renseignements faisant état d’une activité suspecte dans une maison située au village Doyinonko, arrondissement Bossito, où une paillote servait de lieu de trafic.

À l’arrivée des forces de l’ordre, les individus présents sur les lieux ont tenté de s’échapper, déclenchant une course-poursuite qui s’est soldée par l’interpellation de deux personnes. Suite à leur arrestation, un ratissage minutieux a été effectué, révélant une quantité significative de drogues et d’autres objets illégaux. Parmi les découvertes réalisées lors du ratissage, on compte dix emballages de chanvre indien, plusieurs emballages de produits psychotropes tels que Tombo, Royal, Capitain black tobacco, We top, Rise. En plus des produits prohibés, la police a également découvert et saisi sur les lieux trois téléphones portables et trois motocyclettes d’origine douteuse. Les deux individus interpellés par les forces de l’ordre feront l’objet d’une procédure judiciaire subséquente pour répondre de leurs actes présumés de trafic de drogue et de complicité.