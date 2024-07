Trois ans de décès de l’ex-première dame Rosine Soglo : Sa famille s’en souvient

Déjà trois ans que l’ancienne Première Dame Rose-Marie Honorine Vieyra Soglo a quitté cette terre pour l’eucharistie éternelle. A cette occasion, une messe commémorative a été dite pour marquer le troisième anniversaire de son rappel à Dieu. Ainsi, dans la matinée de ce jeudi 25 juillet 2024 au Chant d’Oiseau de Cotonou, le veuf, Nicéphore Dieudonné Soglo, entouré de sa famille et des proches amis, a prié pour le repos de l’âme de celle qui aura marqué la vie politique du Bénin pendant plusieurs décennies.

L’instant était en effet au recueillement et à la prière. La grande salle de fête du Chant d’Oiseau de Cotonou a été de façon circonstancielle, décorée pour servir de chapelle afin d’éviter au président Soglo de gravir les marches d’escalier. En plus des membres de la famille, plusieurs personnalités restées fidèles à l’ancien président béninois ont fait le déplacement pour saluer une fois encore, la mémoire de l’illustre disparue. Dans son homélie, le célébrant, le Père Arnaud Éric Aguénounon, analyste politique, Directeur de l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp/Co) est revenu sur l’œuvre de la défunte et profité de l’occasion pour lancer un appel à la classe politique.

« Caractère exigeant… »

Mais avant, il a tenu à remercier le président Nicéphore Dieudonné Soglo pour avoir choisi le Chant d’Oiseau pour la messe d’anniversaire de rappel à Dieu de son épouse. « La vie ne tient qu’à un fil. Il revient de mettre la promotion, la protection et le soin de la vie au centre de toute action publique. C’est ce que maman Soglo a fait toute sa vie durant. Elle ne cherchait pas à être heureuse toute seule. D’un caractère exigeant, elle était la femme politique qui alliait enseignement, développement et épanouissement. Cette trilogie l’a habité jusqu’au soir de sa vie. Le service de la Nation et des plus pauvres la préoccupait. C’était là, sa vision politique », a fait savoir le père célébrant dans son homélie.

Source d’inspiration…

Egalement présent à cette célébration, le député Éric Houndété a fait savoir que le souvenir de Rosine Soglo n’intervient pas seulement les 25 juillet. « C’est une personne dont on se souvient tous les jours. Chaque fois qu’on est dans le combat au niveau de l’Assemblée, chaque fois qu’on est dans le combat politique, chaque fois qu’on est dans la défense des plus faibles dans la société béninoise, c’est une personne dont on se souvient et dont on s’inspire », a déclaré ce député de l’opposition.

De son côté, Expérience Tèbè, président du Mouvement populaire de libération (Mpl) estime que le nom « Rosine Vieyra Soglo » suscite beaucoup d’émotions à chaque fois qu’il est évoqué. « Ce nom résonne dans l’esprit de millions de Béninois qui l’ont connu comme ceux qui ne l’ont pas vu. Ce nom résonne par beaucoup de qualités qu’elle a portées. Il s’agit des qualités comme l’amour, la combativité, la persévérance, la fidélité qui manquent dans l’arène politique du pays », a déclaré l’homme politique béninois. Rappelons que l’ancienne première dame a tiré sa révérence le 25 juillet 2021 à 87 ans. Peu avant son décès, il y a trois ans, elle avait été admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires. Son étant s’étant stabilisé, elle avait souhaité revenir chez elle où elle s’est éteinte.