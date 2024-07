Ukraine: avec Trump, une mauvaise nouvelle pour Zelensky 

Photo : Getty images

Engluée dans une guerre avec la Russie depuis plus de deux ans, l’Ukraine de Volodymyr Zelenski a besoin du financement du clan occidental pour continuer à œuvrer et espérer s’en sortir. Or, l’arrivée éventuelle de Donald Trump au pouvoir pourrait considérablement changer la donner.

Si Joe Biden est ouvertement en faveur de l’Ukraine et du financement d’une partie de son effort de guerre, ce n’est pas vraiment le cas de Donald Trump… Et encore de James David Vance, le colistier de celui qui souhaite revenir à la tête de l’état. Ce dernier n’a pas manqué de multiplier les déclarations parfois méprisantes à l’encontre du gouvernement ukrainien et de son président.

JD Vance n’est pas intéressé par la guerre en Ukraine

Au mois de février 2022, ce dernier avait notamment affirmé qu’il ne se souciait pas vraiment de ce qui arrivait à l’Ukraine. Il s’est aussi positionné contre le versement d’une nouvelle aide financière à l’armée ukrainienne, il y a quelques semaines, affirmant que Kiev ne disposait pas des moyens nécessaires pour espérer quoique ce soit face à la Russie de Vladimir Poutine.

Une situation tendue pour l’Ukraine, qui a d’ailleurs assuré qu’elle était ouverte aux échanges et à la négociation avec Moscou. Peut-être le risque de tout perdre, à cause du manque de financement des États-Unis, laisse craindre le pire. Ouvrir des sessions de pourparlers afin de trouver une porte de sorite diplomatique serait donc un moyen, pour Kiev, de s’en sortir, tout en faisant des concessions.

Trump, pas encore élu

Rappelons toutefois que la politique étrangère n’est pas dictée par le vice-président américain, mais bien par le président élu. Dans le cas où Trump remporterait la victoire, ce dernier pourrait entraver les tentations isolationnistes de JD Vance, en ouvrant la porte à un éventuel accompagnement des forces armées ukrainiennes dans leur effort de guerre. Réponse dans quelques mois.