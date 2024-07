Un allié de Moscou rejoint l’OCS, Poutine jubile

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

La Biélorussie a marqué une étape majeure dans sa politique internationale en devenant officiellement, le jeudi 4 juillet, le dixième membre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Cette intégration renforce les liens entre Minsk et Moscou, et aligne la Biélorussie avec d’autres nations ayant des relations tendues avec l’Occident, comme la Chine.

L’annonce a été faite lors du sommet de l’OCS à Astana, la capitale du Kazakhstan, et diffusée via le canal Telegram de l’organisation. Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, a déclaré : « La décision sur l’adhésion à part entière de la république de Biélorussie à l’Organisation de coopération de Shanghai est prise », soulignant ainsi l’importance de ce nouveau statut pour la Biélorussie.

Publicité

En rejoignant l’OCS, la Biélorussie s’inscrit dans un ensemble régional stratégique qui comprend désormais la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Cette expansion à dix membres montre la dynamique de l’organisation, qui comprend également deux pays observateurs et quatorze partenaires de dialogue, totalisant ainsi 26 nations impliquées.

Le président russe Vladimir Poutine a chaleureusement salué l’adhésion de la Biélorussie. « Je tiens à vous accueillir tous et, bien sûr, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, en lien avec l’achèvement de la procédure d’adhésion de la Biélorussie en tant que membre à part entière de l’OCS », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de ce nouvel élargissement pour l’organisation et pour les relations bilatérales entre la Russie et la Biélorussie.