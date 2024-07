Maghreb : de l’essence bientôt exportée en plus du pétrole et du gaz

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Le potentiel en hydrocarbures de ‘Algérie n’est plus à démontrer. Le pays maghrébin continue de renforcer sa position dans ce secteur stratégique grâce à sa compagnie nationale, la Sonatrach. Symbole des ambitions algériennes, la Sonatrach ne se contente plus de dominer les marchés du pétrole et du gaz. En effet, l’entreprise vise désormais l’exportation de l’essence, marquant une nouvelle étape dans son expansion internationale.

Les responsables de la Sonatrach ont récemment exprimé leur volonté d’exporter un volume de 1 million de tonnes d’essence d’ici à 2027. Cette ambition traduit la détermination de la Sonatrach à se repositionner sur le marché mondial de l’essence et à diversifier ses sources de revenus. Slimane Slimani, vice-président de la Sonatrach, a déclaré que la capacité de production actuelle de l’entreprise est de 4 millions de tonnes, tandis que la consommation nationale s’est stabilisée aux alentours de 3,5 millions de tonnes depuis trois ans.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à maximiser les revenus du pays provenant des hydrocarbures. En augmentant sa capacité d’exportation, la Sonatrach espère tirer profit de la demande croissante sur les marchés internationaux et renforcer sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’énergie. L’entreprise envisage également d’améliorer ses infrastructures et ses capacités de production pour répondre aux exigences de qualité et de quantité imposées par les marchés étrangers.

Le potentiel en hydrocarbures de l’Algérie ne se limite pas à l’essence. Le pays possède également d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, qui continuent de jouer un rôle crucial dans l’économie nationale. Avec des réserves colossales de pétrole et de vastes gisements de gaz naturel, la nation arabe reste l’un des principaux fournisseurs d’énergie en Europe et dans le reste du monde.

La Sonatrach, en tant que pilier de l’économie algérienne, s’efforce de moderniser ses opérations et d’adopter des technologies de pointe pour optimiser la production et l’exportation de ses ressources. La compagnie investit également dans la formation de son personnel et dans le développement de nouvelles compétences pour maintenir sa compétitivité sur la scène internationale.