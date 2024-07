UPR au Bénin : Le leadership de Djogbénou remis en cause

Photo : Présidence du Bénin

Le plus grand parti de la majorité présidentiel du Bénin se porte mal. Depuis quelques mois, ce parti dirigé par Joseph Djogbénou ne fait qu’enregistrer des récriminations et des démissions. Le dernier évènement en date est la démission collective de plus de 400 membres de ce parti dans la 20ème circonscription électorale. Après cette grosse perte qui n’est pas la première, on est tenté de dire que le leadership de Djogbénou est remis en cause et qu’il devrait peut-être revoir sa copie.

Plus de 400 militants ont démissionné de l’Up-r dans la 20ème circonscription électorale. Ces militants se disent fatiguer du manque de considération. Avant eux, le parti avait déjà enregistré courant mars dernier une démission collective de 168 militants. Selon les démissionnaires, ils partent pour rester en harmonie avec l’orientation de leurs leaders Marcel Bidouzo et Romaric Soton, qui sont partis un peu plus tôt. Et ce n’est pas tout. Le parti soutien des actions du président Patrice Talon a enregistré en avril le départ de Jules Codjo Tohountodé, conseiller communal de Dogbo. Cette décision fait suite à une vague de départs qui a récemment secoué le parti, évoquant ainsi des tensions internes et des dissensions. Dans sa lettre de démission datée du 2 Avril 2024 et réceptionnée par le secrétariat du parti le 5 Avril, Jules Codjo Tohountodé ne fournit pas de motif explicite pour son départ, se contentant d’évoquer des «convenances personnelles».

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici