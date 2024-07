USA: Biden renonce à la présidentielle

Joe Biden (Photo DR)

La campagne présidentielle américaine prend un tournant inattendu avec l’annonce choc de Joe Biden. Le président sortant, âgé de 81 ans, a déclaré dimanche qu’il renonçait à briguer un second mandat, plongeant le Parti démocrate dans l’incertitude à quelques mois de la convention nationale. Cette décision, bien que pressentie par certains observateurs, marque un moment historique dans la politique américaine et soulève de nombreuses questions sur l’avenir de la course à la Maison-Blanche.

Le parcours tumultueux de Biden à la présidence a été jalonné de moments difficiles qui ont alimenté les doutes sur ses capacités à gouverner. Ses gaffes répétées lors d’interventions publiques, ses confusions occasionnelles et ses difficultés apparentes à articuler clairement ses idées ont souvent fait la une des médias. Ces incidents, combinés à son âge avancé, ont suscité des interrogations croissantes sur son aptitude à assumer les lourdes responsabilités de la fonction présidentielle pour quatre années supplémentaires.

Un débat catastrophique qui précipite la chute

Le point de bascule semble avoir été atteint lors du débat du 27 juin face à Donald Trump. Ce jour-là, Biden est apparu particulièrement affaibli, peinant à s’exprimer clairement et à suivre le rythme soutenu des échanges. Sa performance jugée calamiteuse a cristallisé les inquiétudes au sein de son propre camp. Les images d’un président essoufflé, toussotant et s’emmêlant dans ses propos ont eu un impact dévastateur sur l’opinion publique et sur le moral des démocrates.

Dans les jours qui ont suivi, la pression s’est intensifiée au sein du parti. Des élus de premier plan, dont l’ancien président Barack Obama et l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, auraient exprimé en privé leurs inquiétudes quant à la viabilité de sa candidature. Les sondages défavorables et la crainte d’une victoire écrasante de Donald Trump ont fini par convaincre Biden de se retirer de la course.

Une succession ouverte et des défis à relever

Face à ce retrait inattendu, le Parti démocrate se retrouve dans une situation inédite. Biden a annoncé son soutien à sa vice-présidente, Kamala Harris, pour reprendre le flambeau de la candidature démocrate. Cependant, ce choix n’est pas automatique et devra être validé par les 3900 délégués du parti lors de la convention de Chicago en août.

Cette transition soudaine soulève de nombreux défis pour les démocrates. Ils devront rapidement se rassembler autour d’un nouveau candidat capable de rivaliser avec Donald Trump, qui semble bénéficier d’un nouvel élan après avoir survécu à une tentative d’assassinat en juillet. La course contre la montre est lancée pour redéfinir une stratégie de campagne et mobiliser les électeurs autour d’un nouveau visage.

L’annonce de Biden marque la fin d’une époque et ouvre un nouveau chapitre dans la politique américaine. Son retrait, motivé par ce qu’il considère comme « l’intérêt de son parti et du pays », souligne les défis uniques que pose l’âge avancé des dirigeants politiques dans une démocratie moderne. Alors que le président sortant se concentrera sur l’achèvement de son mandat, tous les regards sont désormais tournés vers la convention démocrate et l’identité du candidat qui portera les espoirs du parti en novembre.