USA: Trump reçoit le soutien d’une légende du catch (vidéo)

SAUL LOEB / AFP

Le soutien à Donald Trump prend une tournure spectaculaire alors que sa campagne présidentielle gagne en momentum. L’ancien président, rescapé d’une récente tentative d’attentat, voit son aura grandir au sein du parti républicain. La convention nationale du GOP à Milwaukee s’est transformée en une véritable démonstration de force, mettant en scène des personnalités emblématiques du divertissement sportif pour galvaniser les partisans de Trump.

La convention républicaine de Milwaukee a pris des allures de show télévisé lorsque Hulk Hogan, figure légendaire du catch américain, est monté sur scène. Dans un geste théâtral rappelant ses meilleurs moments sur le ring, Hogan a déchiré son t-shirt pour révéler un maillot arborant le slogan « Trump-Vance 2024« . Son discours, empreint de la fougue caractéristique des catcheurs, a électrisé la foule. « Laissons la Trump mania rendre sa grandeur à l’Amérique », a-t-il clamé, suscitant une ovation.

Trump, « vrai héros américain »

L’apparition de Hogan n’était pas sans controverse. Le catcheur, autrefois écarté de la World Wrestling Entertainment pour des propos racistes, a néanmoins reçu un accueil chaleureux des délégués républicains. Ses paroles, qualifiant Trump de « gladiateur » et de « vrai héros américain« , ont résonné dans la salle, provoquant des chants de « USA, USA! » parmi les spectateurs enthousiastes.

Soutien d’un autre poids lourd du monde du sport

Le soutien du monde du sport à Trump ne s’est pas arrêté là. Dana White, président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a également pris la parole. Chargé d’introduire le discours de Trump, White a vanté la résilience de l’ancien président. « Je travaille dans le domaine des durs à cuire et cet homme est l’être humain le plus coriace et le plus résistant que j’aie jamais rencontré dans ma vie« , a-t-il déclaré, renforçant l’image de force et de ténacité que Trump cultive.