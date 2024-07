Maghreb: une green factory de plusieurs millions $ bientôt construite

Photo DR

Dans un monde où l’industrie cherche à concilier productivité et responsabilité environnementale, le concept de « green factory » émerge comme une solution d’avenir. Ces usines nouvelle génération intègrent des technologies de pointe et des pratiques durables pour minimiser leur impact écologique tout en maximisant leur efficacité. De l’utilisation d’énergies renouvelables à la gestion intelligente des ressources, en passant par des systèmes de production optimisés, ces sites industriels verts incarnent la symbiose entre innovation et conscience environnementale.

C’est dans cet esprit que le géant asiatique Japan Tobacco International (JTI) s’apprête à poser la première pierre d’une usine dernier cri au Maroc. Le groupe a choisi la plateforme industrielle Tanger Med, plus précisément Tétouan Park, pour implanter ce projet ambitieux estimé à près de 92 millions de dollars. Cette décision stratégique souligne l’attractivité croissante du Royaume chérifien pour les investisseurs internationaux, fruit d’une politique volontariste d’amélioration du climat des affaires insufflée par le roi Mohammed VI.

L’usine JTI, véritable joyau technologique, s’étendra sur 4,7 hectares, dont 18 000 m² de surface bâtie. Tel un phare de l’éco-responsabilité dans le paysage industriel maghrébin, elle incarnera les principes de la green factory dans ses moindres détails. Imaginez un bâtiment intelligent où chaque watt d’électricité est optimisé grâce à un éclairage LED et des systèmes de gestion automatisés, où l’eau de pluie est précieusement collectée pour alimenter les besoins non potables du site. Cette approche holistique de la durabilité pourrait bien faire de cette usine un modèle à suivre dans la région.

Au-delà de son empreinte écologique réduite, ce projet s’inscrit dans une vision plus large de développement économique et social. Avec la création prévue de 170 emplois directs et de nombreux postes indirects, JTI contribue à dynamiser l’économie locale. L’entreprise vise notamment à ce que 30% de ses effectifs soient féminins, faisant de l’inclusion un pilier de sa stratégie RH et RSE.

Cette implantation s’aligne parfaitement avec la nouvelle Charte d’Investissement marocaine de 2023 et la politique de « Made in Morocco » lancée en 2020. Ces initiatives visent à transformer le pays en un hub industriel régional, capable d’attirer des investissements étrangers tout en stimulant la production locale. L’usine JTI, avec sa capacité à répondre aux besoins du marché domestique et son potentiel d’exportation, incarne parfaitement cette ambition.

Pour JTI, ce projet marque une nouvelle ère dans sa présence en Afrique. Déjà solidement implanté au Maroc avec ses marques phares Camel et Winston, qui représentent près d’un tiers du marché national, le groupe consolide sa position de leader et affirme sa confiance dans le potentiel de la région.

La cérémonie de lancement des travaux, prévue pour août 2024, sera bien plus qu’une simple formalité. Elle symbolisera l’engagement mutuel entre JTI et le Maroc vers un avenir industriel plus vert et plus prospère. Cette green factory ne sera pas seulement un lieu de production, mais un véritable laboratoire d’idées et de pratiques durables. Elle pourrait bien inspirer d’autres acteurs industriels à emboîter le pas, créant ainsi un effet domino vertueux dans toute la région. L’avenir nous dira si cette initiative audacieuse de JTI au Maroc deviendra le catalyseur d’une révolution verte dans l’industrie maghrébine.