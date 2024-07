Usage de faux billets de banque au Bénin : un individu arrêté à Kpinnou

Le mercredi 10 juillet 2024, une opération policière menée par le commissariat de l’arrondissement de Kpinnou a conduit à l’interpellation d’un individu pour détention et usage de faux billets de banque. L’intervention s’est déroulée à Condji-Ougba, dans l’arrondissement de Kpinnou, commune d’Athiémé.

Les forces de l’ordre ont découvert que la personne suspectée détenait des faux billets d’une valeur de 100.000 francs CFA, sous forme de coupures de dix mille. L’incident a éclaté lorsqu’une cliente s’est rendue dans un établissement pour effectuer un retrait de 14 650 francs CFA. L’opérateur chargé de la transaction a prétendu ne pas avoir de monnaie pour satisfaire la demande de la cliente, lui demandant alors de lui remettre 5 350 FCFA pour obtenir deux billets de 10 000 francs CFA. Ce qui a réveillé l’attention de la cliente.

Après avoir reçu la somme demandée, le faussaire lui a remis deux billets de 10 000 FCFA contrefaits. Cependant, la cliente, devenue méfiante, a fait vérifier l’authenticité des billets et a alerté le commissariat. Cette action a déclenché l’intervention rapide de la police, ayant abouti à l’arrestation de l’individu en possession des faux billets de banque. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur de la fraude et appréhender éventuellement d’autres personnes impliquées. La hiérarchie policière encourage le public à signaler toute activité suspecte et à coopérer avec les forces de l’ordre pour maintenir l’intégrité du système financier.