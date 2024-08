21 000 Nigérians ont obtenu de faux diplômes au Bénin

Photo WIkimedia

Les autorités nigérianes ne reconnaissent désormais, au Bénin que cinq Universités habilités à délivrer des diplômes à leurs ressortissants. On retient que dans le secteur privé, le privilège n’a été accordé qu’à deux universités. Il s’agit de l’Université africaine de Développement coopération et l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest. Hormis ces deux centres universitaires, seules les diplômes délivrés par les entités publiques seront reconnus par les autorités nigérianes.

Cette décision, Tahir Mamman, ministre nigérian de l’Éducation, intervenant dans l’émission Politics Today de Channels Television l’a justifiée par un phénomène de faux diplômes. On retient qu’au Togo et au Bénin, au total, plus de 22.500 nigérians ont obtenu de faux diplômes. Le pays dirigé par Patrice Talon bat le record selon l’autorités nigériane. Sur les 22. 500, le Bénin aurait délivré 21000. Le réseau aurait été découvert au début de l’année 2024. Un journaliste Nigérian aurait réussi à décrocher un diplôme authentique en un mois.

Cet exploit aurait été possible dans une université privée de Cotonou. En un mois, ce dernier a réussi à avoir un diplôme délivré en temps normal suite à un cursus académique de quatre ans. Une fois dans son pays, ce diplôme lui a permis de décrocher un travail dans le Corps national du service de la jeunesse. Cette révélation qui a discrédité le secteur de l’enseignement privé au Bénin a amené les autorités nigérianes à procéder à une sélection rigoureuse des centres universitaires accrédités.