Bénin: à qui profite l’interpellation de « Frère Hounvi » ?

Steeve Amoussou. Photo : DR

Le mystérieux personnage qui se cache sous l’appelation Frère Hounvi serait détenu à la brigade économique et financière du Bénin depuis quelques jours. Alors qu’il vivait au Togo et jouirait selon certaines informations, comment la voix critique à la gouvernance de Patrice Talon s’est-elle retrouvé aux mains de la justice béninoise ? A qui profite son arrestation ou son “enlèvement” ? Et pourquoi ? Voilà autant de questions qui agitent les esprits actuellement au Bénin.

L’un des faits qui défraie le chronique actuellement au Bénin est bien l’arrestation ou “l’enlèvement” de Steeve Amoussou connu sous le pseudonyme de Frère Hounvi en début de semaine écoulée. Alors qu’aucune lumière n’a été faite sur les circonstances de ce que d’aucuns appellent un “kidnapping”, on apprend de sources non officielles que celui qui se définit comme “opposant sans peur” au régime de Patrice Talon est aux mains de la brigade économique et financière et sera présenté au procureur de la Criet ce jour. Que reproche-t-on concrètement à Frère Hounvi ? Difficile de le dire, tant il y a tout un mystère autour du dossier.

Seulement, de certaines confidences, il ressort que des premiers éléments recoupés dans le téléphone de l’homme qui jouit du statut de réfugié politique et donc sous la protection des organismes internationaux, des échanges ont été découverts qui compromettent certains proches de Patrice Talon. On se demande alors à qui profiterait réellement la mise sous mandat de dépôt de Steeve Amoussou ? S’il s’avère bien sûr qu’il est vraiment aux mains de la justice béninoise qui n’a dit aucun mot sur le sujet depuis plusieurs jours. Même si les informations glanées ça et là n’ont pas révélé précisément les noms des proches du régime qui fourniraient des informations à Frère Hounvi, on est en droit aujourd’hui de se demander si ce ne sont pas ceux-là qui ont le plus envie de voir Frère Hounvi couler pour leur propre protection.

Selon certains analystes, il n’est pas exclu que cette fois-ci, les proches du régime soient tapis dans l’ombre, souhaitant une expédition rapide du dossier Frère Hounvi pour continuer à bénéficier des grâces du pouvoir et se prémunir d’éventuelles représailles. Au-delà donc de toute considération, Patrice Talon doit demander des comptes à ses proches dans l’évolution de ce dossier pour éviter de commettre une erreur.

A qui profiterait le bouclage de Steeve Amoussou, devrait – on se demander. En tout cas, si comme le dit dame rumeur, Frère Hounvi est présenté au procureur ce jour, on en saura certainement mieux sur les motifs de sa détention par la police béninoise alors qu’il vivait au Togo et comment il s’est retrouvé au Bénin, alors que nous n’avons pas connaissance d’un mandat d’arrêt ou d’une plainte à son encontre. Autrement, le dossier Frère Hounvi ne vient que de s’ouvrir.