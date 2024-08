AES: le Burkina reprend le contrôle de deux mines d’or

Photo loretlargent

Le Burkina Faso, riche de son potentiel aurifère, attire de plus en plus d’investisseurs désireux de s’implanter dans le secteur minier. Les autorités du pays, conscientes de l’importance stratégique de l’or pour l’économie nationale, s’efforcent de négocier des accords qui préservent les intérêts du pays tout en stimulant les investissements étrangers.

Récemment, Lilium Mining, une société affiliée à l’homme d’affaires Simon Tiemtoré, a fait l’acquisition en 2023 de deux mines d’or, Boungou et Wahgnion, auprès du géant Endeavour Mining. Cependant, des différends ont rapidement surgi entre les deux parties, menant à une bataille juridique complexe. Ce conflit a culminé avec un accord à l’amiable en août 2024, qui a vu Lilium Mining céder le contrôle des deux mines à l’État burkinabè.

Cet accord stipule que le gouvernement burkinabè versera 60 millions de dollars à Endeavour Mining d’ici la fin de l’année, en plusieurs tranches. En échange, Endeavour percevra une redevance de 3 % sur la production de la mine de Wahgnion, jusqu’à un maximum de 400 000 onces d’or. La conclusion de cet accord marque la fin des poursuites judiciaires entre les deux entreprises, mettant un terme à une période d’incertitude dans le secteur minier burkinabè.

Cette cession des mines d’or à l’État burkinabè s’inscrit dans une stratégie plus large des autorités visant à renforcer le contrôle national sur les ressources naturelles du pays. Bien que cela puisse représenter un frein aux ambitions de Lilium Mining au Burkina Faso, cela témoigne également de la détermination des autorités à sécuriser les intérêts nationaux face aux acteurs internationaux.

Le Burkina Faso, grâce à ces initiatives, se positionne de plus en plus comme un acteur clé sur l’échiquier aurifère de l’Afrique. Les prochaines années seront déterminantes pour voir comment le pays saura capitaliser sur ces développements et continuer à attirer des investissements tout en préservant sa souveraineté sur ses ressources.