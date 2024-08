Afrique : 500 millions $ de prêt pour l’accès à l’électricité dans ce pays

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

La Banque africaine de développement (BAD) joue un rôle crucial dans le développement économique et social du continent africain depuis sa création en 1964. En tant qu’institution financière multilatérale, elle mobilise des ressources pour promouvoir l’investissement public et privé dans ses pays membres régionaux. La BAD concentre ses efforts sur des secteurs clés tels que l’infrastructure, l’agriculture et l’énergie, visant à stimuler la croissance économique durable et à réduire la pauvreté. Au fil des années, l’institution s’est imposée comme un partenaire incontournable pour les gouvernements africains, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi une expertise technique et des conseils stratégiques pour relever les défis de développement les plus pressants du continent.

Un nouveau souffle pour l’électrification du Nigeria

Le Nigeria, géant démographique et économique de l’Afrique, s’apprête à bénéficier d’une injection massive de fonds pour révolutionner son secteur électrique. La BAD vient d’approuver un prêt de 500 millions de dollars destiné à financer la première phase du Programme de soutien à la transition économique, de gouvernance et énergétique (EGET-SP). Cette initiative ambitieuse vise à transformer en profondeur l’infrastructure électrique du pays et à faciliter l’accès à des sources d’énergie plus propres pour des millions de Nigérians.

Ce financement arrive à point nommé pour soutenir les efforts du gouvernement nigérian dans sa quête d’une transition énergétique durable. Telle une bouffée d’oxygène pour un secteur longtemps asphyxié par le manque d’investissements, ce prêt permettra de combler le déficit budgétaire fédéral et d’accélérer la mise en œuvre de réformes cruciales. L’adoption récente d’une nouvelle loi sur l’électricité, conjuguée au Plan pour la transition énergétique lancé en 2022, témoigne de la volonté du pays de repenser entièrement son approche énergétique.

Un horizon électrique prometteur

Le Plan pour la transition énergétique du Nigeria trace une feuille de route ambitieuse vers un avenir plus vert et plus électrifié. Avec un objectif de 250 gigawatts de capacité installée d’ici 2050, dont une écrasante majorité (90%) proviendrait de sources renouvelables, le pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique. Cette vision à long terme s’accompagne d’objectifs plus immédiats, notamment l’accès universel à la cuisson propre d’ici 2030, grâce à un éventail de solutions allant du GPL au biogaz, en passant par les biocombustibles et les réchauds électriques.

Le programme EGET-SP, soutenu par le prêt de la BAD, jouera un rôle catalyseur dans la concrétisation de ces ambitions. En accompagnant la mise en œuvre des nouvelles politiques énergétiques, il contribuera à moderniser l’infrastructure électrique vétuste du Nigeria et à accélérer la transition vers des énergies plus propres et renouvelables. Cette transformation ne se limitera pas aux grandes villes, mais touchera des millions de ménages et d’entreprises à travers le pays, agissant comme un véritable levier de développement économique et social.

La BAD, partenaire de choix pour un Nigeria en transition

L’octroi de ce prêt de 500 millions de dollars s’inscrit dans une stratégie plus large de la BAD visant à soutenir le développement du Nigeria. Avec un portefeuille actif estimé à environ 4,4 milliards de dollars en juillet 2024, la banque démontre son engagement continu envers la première économie d’Afrique. Ce soutien financier s’aligne parfaitement avec les priorités stratégiques de la BAD, notamment ses « High 5 » et le New Deal pour l’énergie en Afrique, qui vise à atteindre l’accès universel à l’énergie moderne d’ici 2030.

Au-delà des chiffres, ce partenariat entre la BAD et le Nigeria illustre une approche holistique du développement. En soutenant simultanément la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’action climatique, la banque contribue à poser les jalons d’un avenir plus durable et prospère pour le pays le plus peuplé d’Afrique. Cette collaboration pourrait bien servir de modèle pour d’autres nations africaines cherchant à naviguer les eaux tumultueuses de la transition énergétique tout en stimulant leur développement économique.

Alors que le Nigeria s’engage sur ce chemin transformateur, les défis restent nombreux. La mise en œuvre effective des réformes, la mobilisation des investissements privés et l’adaptation aux réalités locales seront cruciales pour le succès de cette initiative. Néanmoins, avec le soutien de partenaires comme la BAD, le pays semble bien positionné pour relever ces défis et éclairer la voie vers un avenir énergétique plus propre et plus accessible pour tous ses citoyens.