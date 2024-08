Afrique: ce pays européen va battre son record d’investissement

Photo Pixabay

La ruée des pays européens vers l’Afrique s’intensifie, alimentée par la quête de nouvelles opportunités économiques. Le continent africain, avec sa croissance démographique dynamique, sa main-d’œuvre jeune, ses ressources naturelles abondantes et son urbanisation rapide, attire de plus en plus l’attention des investisseurs étrangers. Cette tendance reflète une volonté de diversifier les partenariats commerciaux et d’accéder à de nouveaux marchés en pleine expansion. Parmi les nations européennes cherchant à renforcer leurs liens économiques avec l’Afrique, l’Italie se distingue par ses ambitions d’investissement pour l’année à venir.

Un milliard de dollars pour l’Afrique

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), banque de développement italienne, a récemment annoncé son intention de mobiliser des financements dépassant le milliard de dollars pour des projets en Afrique en 2024. Cette déclaration, faite par le PDG Dario Scannapieco lors d’une audition parlementaire, marque une augmentation significative des investissements italiens sur le continent.

Scannapieco a souligné la position de l’Italie pour renforcer la coopération avec les pays africains, mettant en avant les atouts du continent tels que ses ressources naturelles, son potentiel en énergies renouvelables et sa démographie. Cependant, cette perspective optimiste soulève des questions sur les motivations réelles et les impacts potentiels de ces investissements massifs.

Secteurs ciblés et stratégie d’implantation

Les domaines prioritaires identifiés par la CDP pour ses investissements comprennent l’énergie, les infrastructures durables, la sécurité alimentaire et la protection du climat. Ce choix de secteurs reflète les défis majeurs auxquels font face de nombreux pays africains, mais aussi les opportunités perçues par les investisseurs étrangers.

Pour concrétiser sa stratégie, la CDP prévoit d’ouvrir deux bureaux en Afrique subsaharienne. Abidjan est envisagée comme site potentiel, en raison de sa proximité avec la Banque africaine de développement. Le Kenya est également considéré pour le second bureau, compte tenu des opportunités d’investissement identifiées dans le pays. Cette implantation physique vise à faciliter l’identification de projets et le renforcement des liens avec les partenaires locaux.

Enjeux et perspectives

L’annonce de ces investissements italiens s’inscrit dans un contexte plus large de compétition internationale pour l’influence économique en Afrique. Si ces financements peuvent potentiellement contribuer au développement de certains secteurs, ils soulèvent également des questions sur leur impact à long terme et leur adéquation avec les besoins réels des populations locales.

La capacité de ces investissements à générer une croissance inclusive et durable reste à démontrer. Les critiques soulignent souvent le risque de création de nouvelles dépendances économiques et le potentiel déséquilibre dans les relations entre investisseurs étrangers et partenaires africains.

Par ailleurs, l’augmentation des investissements européens en Afrique s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue avec d’autres acteurs internationaux, notamment la Chine, qui a considérablement renforcé sa présence économique sur le continent ces dernières années.

L’engagement croissant de l’Italie en Afrique, symbolisé par ces investissements records de la CDP, illustre une nouvelle phase dans les relations économiques euro-africaines. Cependant, l’efficacité et l’équité de cette approche restent à évaluer. Le succès de ces initiatives dépendra de leur capacité à répondre aux besoins réels de développement des pays africains, tout en évitant les écueils des modèles d’investissement passés.

Alors que l’Italie se positionne pour accroître son influence économique en Afrique, il sera crucial d’observer comment ces investissements se traduiront concrètement sur le terrain, et quels seront leurs impacts à long terme sur les économies et les populations locales.