Afrique: cette compagnie veut construire le plus grand aéroport du continent

Le paysage aéroportuaire africain est sur le point de connaître une transformation majeure avec le projet de construction du plus grand aéroport du continent. Ethiopian Airlines, leader incontesté de l’aviation en Afrique, a confirmé son intention de renforcer son statut de hub régional grâce à un nouvel aéroport d’envergure. Ce projet, qui s’inscrit dans une stratégie de croissance à long terme, a déjà attiré l’attention des experts de l’industrie aéronautique et au-delà.

Annoncé pour la première fois en 2018, le projet se distingue par son ambition et son ampleur. Situé à proximité de Bishoftu, à environ 39 kilomètres au sud-est de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, cet aéroport sera conçu pour accueillir 100 millions de passagers par an, un chiffre qui surpassera de loin la capacité des autres infrastructures aéroportuaires africaines existantes. Ce nouvel aéroport, avec ses quatre pistes et son espace de stationnement pour 270 avions, sera un élément clé de la stratégie de développement d’Ethiopian Airlines.

Ce projet colossal, dont la première phase nécessitera un investissement d’au moins 6 milliards de dollars, sera financé en partie par des prêts. Selon Mesfin Tasew, PDG d’Ethiopian Airlines, plusieurs entreprises ont déjà exprimé leur intérêt pour participer à cette initiative. La société d’ingénierie Sidara, basée à Dubaï, a été choisie pour diriger le processus de conception, mettant en lumière l’importance accordée à l’expertise technique et à la précision dans la réalisation de cette infrastructure.

Le besoin d’une nouvelle installation aéroportuaire se fait d’autant plus sentir que l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, actuellement le principal hub de l’Éthiopie, atteint progressivement sa capacité maximale de 25 millions de passagers par an. La construction de ce nouvel aéroport s’inscrit donc dans une démarche proactive pour anticiper la croissance du trafic aérien et maintenir la position stratégique de l’Éthiopie en tant que point de connexion majeur sur le continent africain.