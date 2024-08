Maghreb: des milliards pour réhabiliter des monuments historiques

Rabat. Photo: DR

La préservation du patrimoine historique est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux pays à travers le monde. En Europe, l’Italie a lancé un ambitieux programme de restauration du Colisée à Rome, tandis que la France poursuit la rénovation de ses châteaux de la Loire. En Asie, le Japon investit massivement dans la restauration de ses temples anciens, comme le complexe de Kiyomizu-dera à Kyoto. La Chine, quant à elle, a entrepris un vaste chantier de réhabilitation de la Grande Muraille. Ces initiatives visent non seulement à sauvegarder le patrimoine culturel, mais aussi à stimuler le tourisme et à renforcer l’identité nationale. Dans ce contexte global, le Maroc se démarque par une approche novatrice de la préservation de son héritage architectural.

Un investissement sans précédent pour l’avenir

Le gouvernement marocain vient d’annoncer un plan ambitieux de 8 milliards de dirhams pour la réhabilitation de ses monuments historiques. Ce projet d’envergure, révélé par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, vise à insuffler une nouvelle vie aux ksour, kasbahs et médinas du royaume. Cette décision répond à un besoin urgent, mis en lumière par un recensement effectué en 2012, qui avait identifié pas moins de 43 000 bâtiments menaçant de s’effondrer, mettant en péril le logement de 75 000 familles.

L’initiative marocaine se distingue par son approche holistique. Plutôt que de transformer ces lieux historiques en simples attractions touristiques figées dans le temps, l’objectif est de les intégrer harmonieusement dans le tissu urbain moderne. Cette vision audacieuse cherche à créer des espaces vivants qui conservent leur essence historique tout en répondant aux besoins de la vie contemporaine.

Fès, joyau de l’héritage marocain

Au cœur de ce projet de rénovation se trouve la médina de Fès, véritable trésor architectural datant du VIIIe siècle. Cette ville millénaire, avec ses fondouks, ses ruelles sinueuses et ses édifices religieux, sert de modèle pour la restauration du patrimoine national. L’Agence pour le développement et la réhabilitation de la médina de Fès (Ader) joue un rôle crucial dans la préservation des mosquées-zaouïas, symboles de l’islam sunnite malékite profondément ancré dans la culture marocaine.

Une attention particulière est accordée aux mausolées des confréries Assadiqiya, Charradiya et Tijania, témoins de la riche histoire spirituelle du pays. Cette démarche reflète la volonté de préserver non seulement le patrimoine matériel, mais aussi l’héritage immatériel qui façonne l’identité culturelle du Maroc.

Un rayonnement à l’échelle nationale

La portée de ce programme de réhabilitation s’étend bien au-delà de Fès. D’autres cités historiques comme Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Rabat et Essaouira bénéficieront également de ces investissements. Chacune de ces villes possède son propre caractère unique, façonné par des siècles d’histoire et d’influences culturelles diverses. Leur restauration permettra de mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine architectural marocain.

Ce projet ambitieux représente bien plus qu’une simple restauration de bâtiments anciens. Il incarne une renaissance urbaine qui vise à insuffler une nouvelle dynamique dans ces quartiers historiques. En préservant l’authenticité de ces lieux tout en les adaptant aux exigences de la vie moderne, le Maroc ouvre la voie à un modèle de développement urbain qui pourrait inspirer d’autres pays confrontés à des défis similaires.

Ainsi, le Maroc se positionne à l’avant-garde d’une tendance mondiale qui cherche à concilier préservation du patrimoine et développement urbain durable. Cette initiative audacieuse promet non seulement de sauvegarder un héritage architectural inestimable, mais aussi de créer des espaces urbains vivants et dynamiques, prêts à affronter les défis du XXIe siècle tout en restant fidèles à leur riche passé.