Afrique du Nord : un nouveau port attendu dans ce pays

L’Égypte continue de consolider sa position stratégique dans le commerce mondial en approuvant la construction du port sec de Borg El Arab. Ce projet, approuvé par le gouvernement égyptien, marque une étape importante dans les efforts du pays pour diversifier son économie, particulièrement dans le secteur des transports.

Le nouveau port sec, situé à environ 55 km d’Alexandrie, fait partie d’une stratégie plus vaste visant à décongestionner les ports maritimes du pays tout en améliorant les connexions logistiques. Le projet de Borg El Arab sera connecté aux principales plateformes d’Alexandrie et de Dekheila, ainsi qu’à l’aéroport de Borg El Arab, grâce à un réseau de routes et de voies ferrées. Cette infrastructure fournira une gamme de services essentiels, y compris le groupage, le dégroupage, la manutention et l’entreposage.

Le port sec de Borg El Arab s’inscrit dans une série d’investissements portuaires en cours en Égypte, notamment les projets de ports secs à 10 Ramadan et 6 octobre. Ces initiatives s’alignent sur la feuille de route globale du gouvernement pour le développement des infrastructures portuaires, qui vise à exploiter pleinement la position géographique stratégique du Canal de Suez. En se concentrant sur l’amélioration des infrastructures de soutien, l’Égypte cherche à renforcer son rôle clé dans la chaîne logistique mondiale.

En outre, le projet est un contrat de concession sur 30 ans, couvrant la conception, le financement, la construction et l’entretien des installations. Cela montre l’engagement du gouvernement à favoriser les partenariats public-privé pour stimuler la croissance économique. Les autorités égyptiennes voient dans ces projets une opportunité de transformer le pays en un hub logistique majeur, capable de répondre aux besoins croissants du commerce international tout en soutenant l’économie nationale.

Avec la mise en œuvre de ce projet et d’autres infrastructures similaires, l’Égypte aspire non seulement à renforcer sa capacité portuaire, mais aussi à créer une meilleure interconnexion entre ses ports maritimes et son arrière-pays, augmentant ainsi l’efficacité du transport des marchandises.

Cette stratégie vise aussi à attirer davantage d’investissements étrangers, tout en créant des opportunités d’emploi pour les citoyens égyptiens. En résumé, la construction du port sec de Borg El Arab représente une avancée significative pour l’Égypte dans ses efforts pour diversifier son économie et améliorer son infrastructure portuaire, renforçant ainsi son rôle sur la scène mondiale.