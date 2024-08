Afrique: la Turquie se lance dans un projet majeur

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

La Turquie, puissance émergente sur la scène internationale, étend son influence en Afrique avec une détermination remarquable. Depuis plus d’une décennie, Ankara mène une politique d’expansion stratégique sur le continent, combinant diplomatie, aide au développement et investissements économiques. Cette approche multidimensionnelle vise à positionner la Turquie comme un acteur incontournable dans la région, en concurrence directe avec d’autres puissances mondiales. La récente signature d’un accord d’exploration des fonds marins avec la Somalie marque une nouvelle étape dans cette stratégie d’influence, révélant les ambitions turques dans le domaine énergétique et géopolitique en Afrique de l’Est.

Un partenariat énergétique prometteur

Le 18 août 2024, la Turquie et la Somalie ont conclu un accord historique pour l’exploration des ressources sous-marines au large des côtes somaliennes. Cette collaboration vise à exploiter les vastes réserves de gaz et de pétrole estimées à 30 milliards de barils, un trésor potentiel capable de transformer l’économie somalienne. Pour mener à bien cette mission, Ankara déploiera l‘Oruç Reis, un navire de recherche sismique sophistiqué de 86 mètres, symbole de la puissance technologique turque. Ce bâtiment, déjà utilisé en Méditerranée et en mer Noire, incarnera la présence turque dans les eaux stratégiques de la Corne de l’Afrique.

Une stratégie d’influence bien rodée

L’engagement turc en Somalie ne date pas d’hier. Depuis la visite diplomatique du président Recep Tayyip Erdogan en 2011, la Turquie a tissé un réseau d’influence dense dans le pays. Des investissements massifs dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la défense ont consolidé la position d’Ankara comme partenaire privilégié de Mogadiscio. La construction de la plus grande base militaire turque à l’étranger dans la capitale somalienne témoigne de l’importance stratégique accordée à ce partenariat. Cette approche globale, mêlant soft power et présence militaire, permet à la Turquie de s’implanter durablement dans une région cruciale pour le contrôle des routes maritimes et l’accès aux ressources naturelles.

Une compétition internationale intense

L’accord turco-somalien s’inscrit dans un contexte de rivalité internationale accrue pour l’influence en Afrique de l’Est. Les États-Unis, conscients des enjeux, ont également conclu un accord similaire avec la Somalie en mars dernier, via l’entreprise Liberty Petroleum. Cette concurrence illustre l’importance stratégique de la région, tant sur le plan économique que géopolitique. La Turquie, forte de son engagement de longue date et de sa connaissance du terrain, cherche à se démarquer en proposant un partenariat plus global et en jouant sur les liens historiques et culturels avec la Somalie. Cette approche pourrait lui donner un avantage significatif dans l’exploitation des ressources offshore, tout en renforçant son statut de puissance régionale.

L’accord d’exploration maritime entre la Turquie et la Somalie représente bien plus qu’une simple collaboration économique. Il symbolise l’ambition turque de s’affirmer comme un acteur majeur en Afrique, capable de rivaliser avec les grandes puissances traditionnelles. En combinant expertise technique, soutien au développement et présence militaire, Ankara déploie une stratégie sophistiquée visant à sécuriser ses intérêts à long terme dans la région. Pour la Somalie, ce partenariat offre une opportunité de diversifier ses alliances et d’accéder à des ressources cruciales pour son développement. Cependant, l’équilibre délicat entre les différents acteurs internationaux dans la Corne de l’Afrique reste à surveiller, car il pourrait redessiner les contours géopolitiques de cette région stratégique dans les années à venir.