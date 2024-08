Afrique : Plus de 700 000 personnes touchées par les inondations au Congo, au Niger et en RDC

Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) des Nations Unies, les inondations qui frappent actuellement une partie de l’Afrique centrale et de l’Ouest ont déjà touché plus de 700 000 personnes. Cette situation alarmante est le résultat de pluies torrentielles qui s’abattent sur la région à peine deux mois après le début de la saison des pluies.

« Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires est préoccupé par les inondations dans la région, qui ont déjà touché des centaines de milliers de personnes. À peine deux mois après le début de la saison des pluies, des pluies torrentielles et des inondations sévères ont affecté plus de 700 000 personnes en République centrafricaine, au Tchad, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Liberia, au Niger, au Nigeria, au Mali et au Togo », a déclaré lors d’une conférence de presse, Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général des Nations Unies.

Au Niger par exemple près d’une centaine de morts a déjà été enregistrée. Face à l’ampleur de la catastrophe, les Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires, ont intensifié leur soutien aux gouvernements des pays concernés. L’aide fournie comprend la distribution de nourriture, d’abris, ainsi que des services d’eau et d’assainissement.

En réponse aux crises climatiques récurrentes dans la région, le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies a alloué cette année 10 millions de dollars aux gouvernements du Congo, de la République démocratique du Congo, et du Niger. Cette aide vise à atténuer les effets des chocs climatiques, notamment les inondations, qui continuent de menacer des millions de vies en Afrique subsaharienne.

La situation actuelle devrait constituer une interpellation pour les dirigeants des autres pays africains afin qu’ils anticipent sur la probabilité du phénomène dans leurs pays respectifs.