Allemagne: attaque terroriste en plein festival

2 policiers allemands (Photo : Th/action press/Shutter/SIPA)

Horreur en Allemagne où un homme armé d’un couteau aurait tué trois personnes, en blessant grièvement huit autres, à l’occasion d’un festival organisé dans la petite ville de Solingen, située à l’ouest du pays. Un acte choquant, rapidement revendiqué par l’État islamique (EI).

Ce samedi, l’État islamique a confirmé que l’un de ses “membres” était effectivement l’auteur de l’attaque meurtrière survenue quelques heures plus tôt, dans la ville de Solingen. Dans un communiqué de presse, l’EI affirmait que cette attaque avait été perpétrée, dans le but de venger les musulmans persécutés à la fois en Palestine et ailleurs dans le monde. Trois personnes ont perdu la vie, tandis que huit autres sont blessées.

Publicité

Un jeune de 26 ans, derrière l’attaque

Le principal suspect dans cette affaire, un syrien de 26 ans, a rapidement pris la fuite. Introuvable de longues heures durant, ce dernier s’est finalement rendu auprès des forces de l’ordre, avouant son crime. L’homme disposait du statut de protection subsidiaire, généralement accordé aux réfugiés qui sont autorisés à entrer en Allemagne après avoir pris la décision de fuir un pays en guerre.

Deux autres individus ont été interpellés à l’occasion des prémices de l’enquête. Un jeune de 15 ans ainsi qu’un second individu dont on ne sait pas très bien s’il a été le témoin de la scène ou s’il était directement impliqué dans l’attaque. L’enquête devrait permettre d’en découvrir davantage sur les contours de ce drame qui fait beaucoup parler ainsi que sur toute son organisation.

3 personnes ont perdu la vie

Cet attentat terroriste a eu lieu dans un cadre, initialement prévu pour être paisible, puisque des centaines de personnes s’étaient simplement réunies dans le but de célébrer les 650 ans de cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’AfD, le parti d’extrême droite allemand, a très vite pointé du doigt des manquements en termes de sécurité, que ce soit au niveau local, régional ou fédéral.