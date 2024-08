Armées occidentales : une autre mauvaise nouvelle en France

Photo Florent Vergnes - AFP

La pénurie chronique de munitions qui frappe les pays occidentaux, dont la France, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Alors que les conflits récents et les tensions géopolitiques croissantes ont mis en lumière les failles d’une industrie de défense longtemps négligée, un nouveau défi se profile à l’horizon : la formation des futurs officiers et l’entretien des infrastructures militaires. Ce maillon essentiel de la chaîne de défense nationale révèle des faiblesses structurelles qui pourraient compromettre la capacité opérationnelle des forces armées françaises à long terme, ajoutant une couche supplémentaire d’inquiétude à un tableau déjà préoccupant.

Des écoles militaires en quête d’autonomie

L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (ASMSCC), berceau des officiers de l’armée de Terre, se trouve aujourd’hui dans une impasse administrative et financière. Contrairement à ses homologues de la Marine et de l’Armée de l’Air, l’ASMSCC ne bénéficie pas du statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Cette différence de statut n’est pas anodine : elle prive l’académie d’une autonomie financière cruciale et de la possibilité de diversifier ses sources de financement, notamment en accédant à des fonds européens.

La complexité de la gestion budgétaire de l’ASMSCC, avec pas moins de 15 à 20 canaux de dépenses différents, chacun régi par des règles spécifiques, illustre les défis bureaucratiques auxquels font face les institutions militaires françaises. Cette fragmentation administrative entrave l’efficacité et la réactivité de l’académie, pourtant essentielles dans un contexte géopolitique en constante évolution.

L’École navale, malgré son statut d’EPSCP, n’échappe pas aux difficultés. Si sa situation financière est jugée satisfaisante par la Cour des comptes, avec un budget annuel d’environ 37,5 millions d’euros, l’établissement peine à générer des ressources propres significatives. Le mécénat et la location d’espaces, qui pourraient constituer des sources de revenus complémentaires, sont quasi inexistants, limitant ainsi les possibilités d’investissement et d’innovation. Cette situation rappelle étrangement celle d’une start-up prometteuse mais sous-capitalisée, incapable de réaliser son plein potentiel faute de moyens adéquats.

Un patrimoine immobilier en décrépitude

Le délabrement des infrastructures militaires françaises n’est pas un phénomène nouveau, mais son ampleur et ses conséquences sur la formation des futurs officiers sont alarmantes. L’École navale, installée à Lanvéoc-Poulmic depuis 1965, offre un exemple frappant de cette dégradation. Sur une emprise de 110 hectares, l’établissement voit 59,5% de ses bâtiments classés en état mauvais ou très vétuste, incluant les principaux lieux de vie et d’études des élèves. On pourrait comparer cette situation à celle d’une université prestigieuse forcée de dispenser ses cours dans des préfabriqués vétustes, compromettant ainsi la qualité de l’enseignement et l’expérience des étudiants.

La Tour Intrépide, autrefois symbole de l’École navale, illustre parfaitement l’inertie et les difficultés financières qui paralysent la modernisation des infrastructures militaires. Abandonnée depuis 2012 en raison de fissures, sa démolition, initialement estimée à 1,8 million d’euros, est aujourd’hui évaluée à 2,8 millions. Cette inflation des coûts, couplée à l’immobilisme décisionnel, témoigne des défis auxquels sont confrontées les autorités militaires pour maintenir un cadre de formation adapté aux enjeux contemporains.

Le bâtiment Orion, cœur névralgique de l’École navale avec ses 20’000 m² dédiés à l’enseignement et à l’hébergement, nécessite une rénovation complète estimée entre 118 et 139 millions d’euros. Ce chantier titanesque, qui pourrait s’étaler sur une décennie, soulève des questions sur la capacité de l’institution à former efficacement les officiers de demain dans un environnement en déclin.

C’est comme si l’on demandait à des athlètes olympiques de s’entraîner dans des installations délabrées tout en espérant des performances de haut niveau.

Vers une refonte du soutien logistique militaire ?

La gestion des infrastructures militaires françaises souffre d’une complexité administrative qui freine les efforts de modernisation. L’École navale, comme d’autres institutions militaires, dépend d’une myriade d’acteurs pour l’entretien et la rénovation de ses bâtiments : Groupement de Soutien de Base de Défense, Établissement du service d’infrastructure de la défense, sans oublier les arbitrages budgétaires au niveau ministériel.

Cette dispersion des responsabilités et des ressources crée un système où les priorités stratégiques sont diluées, reléguant souvent les établissements de formation au second plan par rapport aux unités opérationnelles. Le résultat est un cercle vicieux où le manque d’entretien accélère la détérioration des infrastructures, augmentant in fine les coûts de rénovation. On pourrait comparer cette situation à un orchestre symphonique où chaque musicien jouerait sa propre partition sans chef d’orchestre pour coordonner l’ensemble.

Face à ces défis, la question du déménagement partiel ou total de l’École navale à Brest dans le cadre du projet « Baille 2030 » émerge comme une potentielle solution. Cependant, cette option soulève de nouvelles interrogations sur les coûts, la faisabilité et l’impact sur la formation des officiers. Elle illustre la nécessité d’une réflexion profonde sur l’avenir des infrastructures militaires françaises, au-delà des simples considérations budgétaires.

La situation des écoles militaires françaises met en lumière un paradoxe inquiétant : alors que la France cherche à renforcer ses capacités de défense face aux menaces croissantes, les fondations mêmes de sa puissance militaire – la formation de ses officiers et la qualité de ses infrastructures – s’érodent. Cette dégradation silencieuse pourrait, à terme, avoir des conséquences aussi graves que la pénurie de munitions sur la capacité opérationnelle des forces armées françaises.

Une refonte en profondeur du système de soutien logistique et une vision stratégique à long terme pour la modernisation des infrastructures militaires apparaissent comme des impératifs pour maintenir l’excellence et l’efficacité des forces armées françaises dans un monde en constante évolution. Sans une action décisive, la France risque de se retrouver dans la situation d’un boxeur mal préparé, entrant sur le ring avec un équipement inadéquat face à des adversaires de plus en plus redoutables. L’enjeu dépasse largement le cadre militaire : c’est la capacité même de la nation à assurer sa sécurité et à peser sur la scène internationale qui est en jeu.